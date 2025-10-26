Schulze-Elf reist mit Mut und neuem Selbstvertrauen zum SVW

Nach einem schwierigen Saisonstart scheint sich USI Lupo Martini Wolfsburg allmählich zu stabilisieren. Der 5:3-Sieg beim damaligen Tabellenführer Egestorf-Langreder und das späte 2:2 gegen Holthausen-Biene haben dem Team neues Selbstvertrauen gegeben. Am Sonntag (14 Uhr) wartet nun die nächste große Herausforderung: Das Auswärtsspiel beim starken SV Wilhelmshaven, der in dieser Saison oben mitmischt.

„Wir werden mit einem 18-Mann-Kader nach Wilhelmshaven fahren und versuchen, den Aufwärtstrend beizubehalten“, sagt Team-Manager Tahar Gritli. Auch wenn die Niedersachsen mit nur einem Sieg aus elf Spielen am Tabellenende stehen, ist die Stimmung im Team positiv. „Wenn wir defensiv stabil stehen und offensiv gut umschalten, rechne ich mit mindestens einem Punkt“, ergänzt Gritli.

Personell muss Trainer Kevin Schulze jedoch erneut improvisieren. Samuel Owusu (Hüftprellung), Filip Pavlovic (Schambeinentzündung), Ilhan Kizilhan und Malcolm Badu (beide im Aufbautraining) sowie Ayadi Moussa (Knorpelschaden) fallen weiterhin aus. Auch Elia Cirrone wird krankheitsbedingt fehlen.

Der SV Wilhelmshaven präsentiert sich bislang in Topform: Die Mannschaft von Trainer Sven Hillmer hat sechs ihrer ersten zehn Spiele gewonnen, die Neuzugänge haben sofort eingeschlagen. Lupo erwartet somit einen Gegner, der nicht nur spielerisch, sondern auch körperlich robust agiert.