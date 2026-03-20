Schulze blickt nach Debüt nach vorn

Vom Zweitliga-Debüt in die Warteschleife
Der 15. Dezember 2024 markiert einen wichtigen Meilenstein in Schulzes Karriere: Für die SpVgg Greuther Fürth stand er erstmals in der 2. Bundesliga im Tor und feierte einen 1:0-Erfolg gegen Hannover 96. Zwei weitere Einsätze folgten, ehe im Sommer das Kapitel Fürth endete.
Was danach kam, beschreibt Schulze offen als Herausforderung. „Das war keine einfache Phase für mich“, sagt der Keeper rückblickend über die Monate ohne Verein. Gleichzeitig habe er die Zeit genutzt, um sich fit zu halten und mental weiterzuentwickeln.
Schnelle Integration in Emden
Seit Januar steht Schulze nun bei Kickers Emden unter Vertrag und bildet gemeinsam mit Luca Petzold das neue Torwart-Duo. Die Eingewöhnung verlief reibungslos. „Ich wurde im Team und Umfeld super aufgenommen“, betont Schulze. Das habe ihm geholfen, sich schnell wohlzufühlen und seinen Fokus auf den Sport zu richten.
Der Konkurrenzkampf mit Petzold sei dabei ein zusätzlicher Antrieb. Beide Torhüter würden sich gegenseitig pushen – eine Situation, die Schulze professionell annimmt, auch wenn das Trainerteam zwischenzeitlich rotiert.
Starkes Debüt und besondere Atmosphäre
Beim 4:2-Erfolg gegen Eintracht Norderstedt feierte Schulze schließlich sein Pflichtspieldebüt im Kickers-Trikot – und überzeugte mit mehreren wichtigen Paraden. Besonders die Kulisse im Stadion blieb ihm in Erinnerung: „Die Stimmung war überragend“, sagt er. Die Unterstützung habe der Mannschaft spürbar Energie gegeben.
Auch sportlich zog Schulze ein differenziertes Fazit. Nach einer schwächeren ersten Hälfte habe sich das Team gesteigert und verdient gewonnen.
Klare Zielsetzung und Fokus auf Lohne
Für die kommenden Wochen hat der Torhüter eine klare Marschroute. „Mein klares Ziel ist es, der Mannschaft bestmöglich zu helfen und meinen Teil dazu beizutragen, dass wir maximal erfolgreich sind“, erklärt Schulze.
Bereits im nächsten Auswärtsspiel bei Blau-Weiß Lohne erwartet er eine anspruchsvolle Aufgabe. Der Gegner werde kampfstark auftreten und dringend Punkte benötigen. Entscheidend sei daher ein konzentrierter Auftritt über die gesamte Spielzeit.
Schulze zeigt sich überzeugt: Wenn Kickers Emden seine Qualitäten konsequent auf den Platz bringt, stehen die Chancen gut, auch aus Lohne Zählbares mitzunehmen.