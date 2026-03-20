Schulze blickt nach Debüt nach vorn

Vom Zweitliga-Debüt in die Warteschleife Der 15. Dezember 2024 markiert einen wichtigen Meilenstein in Schulzes Karriere: Für die SpVgg Greuther Fürth stand er erstmals in der 2. Bundesliga im Tor und feierte einen 1:0-Erfolg gegen Hannover 96. Zwei weitere Einsätze folgten, ehe im Sommer das Kapitel Fürth endete. Was danach kam, beschreibt Schulze offen als Herausforderung. „Das war keine einfache Phase für mich“, sagt der Keeper rückblickend über die Monate ohne Verein. Gleichzeitig habe er die Zeit genutzt, um sich fit zu halten und mental weiterzuentwickeln.

Schnelle Integration in Emden Seit Januar steht Schulze nun bei Kickers Emden unter Vertrag und bildet gemeinsam mit Luca Petzold das neue Torwart-Duo. Die Eingewöhnung verlief reibungslos. „Ich wurde im Team und Umfeld super aufgenommen“, betont Schulze. Das habe ihm geholfen, sich schnell wohlzufühlen und seinen Fokus auf den Sport zu richten. Der Konkurrenzkampf mit Petzold sei dabei ein zusätzlicher Antrieb. Beide Torhüter würden sich gegenseitig pushen – eine Situation, die Schulze professionell annimmt, auch wenn das Trainerteam zwischenzeitlich rotiert.