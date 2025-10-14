Schulz wird vom Co-Trainer zum Sportlichen Leiter

Der 34-Jährige musste sich nicht groß vorstellen: Er durchlief die komplette Jugend des VfB 03 und war jahrelang Stammspieler in der ersten Mannschaft mit mehr als 200 Einsätzen in der Oberliga. In der C-Jugend wurde er unter anderem im Jahr 2015 Meister in der Niederrheinliga und stieg 2013 mit der ersten Mannschaft unter Michael Kulm in die Oberliga auf.

Maximilian Kulesza, 1. Vorsitzender des VfB, sagte: „Wir freuen uns sehr, dass Manuel zugesagt hat. Er ist für uns die beste Lösung. Er kennt den Verein und unsere Möglichkeiten und hat das VfB-Gen. Mit dieser Personalie stellen wir zudem mal wieder unter Beweis, dass wir auf eigene Leute aus dem Verein setzen können und weiterentwickeln wollen.“

Schulz sagte in seinem ersten Statement als Sportlicher Leiter: „Ich freue mich sehr über das mir entgegengebrachte Vertrauen des Vorstands, die Rolle übernehmen zu dürfen, und blicke mit großer Vorfreude auf die bevorstehenden Aufgaben. Der VfB ist mein absoluter Herzensverein – deshalb werde ich alles daransetzen, dass wir auch weiterhin so erfolgreichen Fußball in Hilden zu sehen bekommen. Auch wenn wir vielleicht infrastrukturell und finanziell mit manch anderem Oberligisten nicht mithalten können, wollen wir unseren eigenen, erfolgreichen Weg der letzten Jahre konsequent weitergehen.“