Schulz: „Wir waren letztlich chancenlos“

– Foto: Sascha Drenth

Der TuS Drakenburg hat am 19. Spieltag der Bezirksliga Hannover Staffel 1 eine deutliche Heimniederlage hinnehmen müssen. Gegen den FC Sulingen unterlag die Mannschaft mit 0:5 und rutschte damit weiter in den unteren Tabellenbereich.

Danach verlor Drakenburg den Zugriff auf die Partie. „Spätestens mit dem 1:0 ist bei uns wieder alles zusammengebrochen“, erklärte Schulz. „Danach haben wir das Fußballspielen komplett eingestellt, von hinten bis vorne in allen Mannschaftsteilen kaum noch Gegenwehr gezeigt und viele individuelle Fehler gemacht.“

Die Anfangsphase verlief zunächst ausgeglichen. „Die ersten Minuten waren noch in Ordnung, da waren wir zumindest noch auf Augenhöhe“, sagte Trainer Martin Schulz. Mit dem Führungstreffer der Gäste änderte sich das Spiel jedoch deutlich. Dennis Könker traf in der 19. Minute zum 0:1.

Kurz vor der Pause erhöhte Sulingen nach einem Eigentor von Jonas Brede auf 0:2 (41.). Direkt nach dem Seitenwechsel folgte die Vorentscheidung. Erneut traf Dennis Könker zum 0:3 (46.). Maurice Krüger (58.) und Lukas Lohmeyer (80.) bauten das Ergebnis weiter aus.

Die Enttäuschung über den Auftritt seiner Mannschaft war beim Drakenburger Trainer deutlich spürbar. „Das Ergebnis ist natürlich extrem ernüchternd“, sagte Schulz. „Man muss ganz klar sagen, wir haben in dieser Höhe auch absolut verdient verloren.“

Besonders kritisch bewertete er die vielen individuellen Fehler. „Diese Fehler bringen uns immer wieder selbst in Schwierigkeiten und werden vom Gegner natürlich konsequent bestraft.“ Insgesamt sei die Leistung nicht ausreichend gewesen. „So darf man sich in der Bezirksliga nicht präsentieren, weil man mit so einer Vorstellung keine Punkte holen wird.“

Zusätzlich schwächte sich Drakenburg beim Stand von 0:4 selbst. „Die Krönung war dann noch die Rote Karte wegen einer Tätlichkeit“, sagte Schulz. „So etwas darf nicht passieren. Man kann verlieren, aber man muss damit umgehen können.“

Der Blick richtet sich nun auf das kommende Spiel beim Tabellenletzten. „Am Sonntag spielen wir in Gessel, ein extrem wichtiges Spiel für uns“, erklärte Schulz. „Dort müssen wir punkten, egal wie – am besten dreifach. Alles andere hilft uns nicht weiter.“

In der Tabelle steht der TuS Drakenburg nach 16 Spielen mit 19 Punkten auf Rang zwölf. Der FC Sulingen verbesserte sich mit 28 Punkten auf Platz sieben. Tabellenführer bleibt der SC Twistringen mit 43 Punkten.

TuS Drakenburg – FC Sulingen 0:5

TuS Drakenburg: Bryan Schönbrunn, Yannick Töpler (69. Niklas Mann), Steffen Thies (46. Maximilian Kowalewski), Elias Hachmeyer, Joshua Draeger (62. Eric Sänger), Lucas Wacker, Kevin Dalmann (62. Jan Bongard), Saad Haso, Jonas Brede, Maxim Penger, Gabriel Czyborra (77. Mika Helfers) - Trainer: Tim Rehm

FC Sulingen: Thorben Klöcker, Bennet Könker, Dennis Könker, Lukas Lohmeyer (68. Ricardo Scholtes), Jonas Lengauer, Luca Robin Rosenthal (69. Hugo Noske), Jarno Kastens (80. Alexander Kues), Bennet Grunert, Maksim Ditmann (74. Yasin Kacarci), Maurice Krüger (72. Christian Zerfowski), Frithjof Lohmeier - Trainer: Stefan Rosenthal

Schiedsrichter: Morgan Düren

Tore: 0:1 Dennis Könker (19.), 0:2 Jonas Brede (41. Eigentor), 0:3 Dennis Könker (46.), 0:4 Maurice Krüger (58.), 0:5 Lukas Lohmeyer (80.)