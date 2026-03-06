Schulz warnt vor Standards der Gäste

– Foto: Sascha Drenth

Am 19. Spieltag der Bezirksliga Hannover Staffel 1 empfängt der TuS Drakenburg am Sonntag um 15 Uhr den FC Sulingen. Für die Gastgeber geht es darum, sich im unteren Tabellenmittelfeld weiter Luft zu verschaffen.

Schulz erwartet nun eine anspruchsvolle Aufgabe. „Mit Sulingen erwartet uns ein Gegner, der sehr gut organisiert ist und sehr diszipliniert spielt“, sagte er im Vorfeld. Besonders aufmerksam müsse sein Team bei Standardsituationen sein. „In diesem Bereich sind sie sehr kreativ und immer gefährlich.“

Drakenburg reist mit einem Punkt aus dem jüngsten Spiel beim TV Stuhr in die Partie. Beim Aufsteiger hatte sich die Mannschaft von Trainer Martin Schulz mit 1:1 getrennt.

Im Training wolle man sich gezielt darauf vorbereiten. „Das werden wir noch einmal ansprechen, damit wir bestmöglich vorbereitet in das Spiel gehen“, erklärte Schulz. Das Ziel sei klar formuliert: „Unser Ziel ist es, zu Hause etwas Zählbares mitzunehmen.“ Grundsätzlich spiele seine Mannschaft immer auf Sieg. „Natürlich wollen wir gewinnen und auf drei Punkte spielen. Aber mindestens ein Punkt wäre für uns wichtig.“

Allerdings bleibt die Personallage angespannt. „Die Personalsituation bleibt leider weiterhin angespannt und wird uns wohl auch noch eine Zeit lang begleiten“, sagte Schulz. Trotzdem zeigt er sich optimistisch: „Wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen, können wir auch gegen den FC Sulingen bestehen.“

Sulingen startet derweil nach einer spielfreien Woche in das Pflichtspieljahr. Trainer Stefan Rosenthal blickt mit Vorfreude auf die Begegnung. „Es ist cool, dass es endlich wieder losgehen kann“, sagte er. Das Spiel der Vorwoche sei noch ausgefallen, weil die Plätze nicht bespielbar gewesen seien. „Das schließe ich diese Woche aus.“

Rosenthal erwartet ein intensives Auswärtsspiel. „Drakenburg ist eine sehr unbequeme Aufgabe“, sagte er. „Sehr kleiner Platz, sehr kampfstarke Truppe mit guten Einzelspielern, die so ein Spiel entscheiden können.“

Trotzdem reist Sulingen mit breiter Brust an. „Wir trainieren diese Woche dreimal. Am Dienstag waren 24 Spieler da“, berichtete Rosenthal. „Die Personalsituation ist hervorragend. Wir haben nur zwei Ausfälle, einmal Urlaub und einmal eine Gelbsperre.“

Den Druck sieht der Trainer eher bei den Gastgebern. „Der Druck liegt ein bisschen bei Drakenburg, weil sie gegen den Abstieg spielen“, sagte Rosenthal. Gleichzeitig betonte er die Bedeutung der Partie für seine Mannschaft. „Wenn sie gegen uns gewinnen, beträgt der Abstand nur noch drei Punkte.“

Respekt hat er vor mehreren Drakenburger Spielern. „Yannick Töpler in der Innenverteidigung ist für mich richtig überragend“, sagte Rosenthal. Auch Elias Hachmeyer hob er hervor. „Er ordnet das Spielgeschehen und ist unglaublich spielintelligent.“ Zudem sei Drakenburg offensiv gefährlich. „Mit Saad Haso oder dem ultraschnellen Lucas Wacker sind sie immer für etwas gut.“

Gerade auf dem Drakenburger Platz könne jede Standardsituation entscheidend werden. „Auf dem kleinen Platz ist jeder Einwurf wie eine Ecke“, sagte Rosenthal. „Aber wir haben Bock.“

Das Hinspiel entschied der FC Sulingen deutlich mit 3:0 für sich. In der Tabelle steht Sulingen derzeit mit 25 Punkten aus 14 Spielen auf Rang sieben. Der TuS Drakenburg folgt mit 19 Punkten aus 15 Spielen auf Platz zwölf.