Schulz: "Mehr haben wir an diesem Tag nicht verdient"

Drakenburg begann ordentlich. „Die ersten fünf Minuten sind wir gut in die Partie gekommen und hatten ein, zwei gute Aktionen“, sagte Schulz. Danach aber habe man wieder die Fehler gezeigt, die man eigentlich habe abstellen wollen. „Durch unnötige Ballverluste und mangelnde Kommunikation bringen wir uns selbst in Schwierigkeiten.“

„Das Spiel hatte für beide Mannschaften eine klare Bedeutung“, erklärte Trainer Martin Schulz. „Für Stuhr ging es darum, mit einem Sieg den Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen zu verkürzen. Für uns bestand die Chance, uns mit einem Dreier etwas Luft nach unten zu verschaffen.“

So entstand auch der Rückstand in der 23. Minute. „Nach einem eigenen Einwurf an der gegnerischen Eckfahne verlieren wir den Ball leichtfertig“, schilderte Schulz. „Stuhr schaltet schnell um und läuft ab der Mittellinie frei auf unser Tor zu.“ Jonah Hellmers vollendete zum 1:0.

Die Reaktion folgte unmittelbar. „Wichtig war, dass wir direkt antworten“, betonte Schulz. „Nach dem Anstoß kombinieren wir uns über die rechte Seite durch.“ Lucas Wacker setzte sich im Strafraum durch und erzielte nur eine Minute später den Ausgleich. „Das war gut herausgespielt“, sagte der Trainer.

Bis zur Pause blieb die Begegnung ausgeglichen. „Stuhr hatte noch eine große Chance, die unser Torwart im Eins gegen eins stark entschärft“, so Schulz.

Im zweiten Durchgang sah der Coach Vorteile für sein Team. „In der zweiten Halbzeit hatten wir mehr Kontrolle.“ Elias Hachmeyer kam frei zum Abschluss, scheiterte jedoch am Torhüter. Zwischen der 75. und 80. Minute folgte die entscheidende Szene: „Mit der Gelb Roten Karte gegen Christian Rother schwächen wir uns selbst.“ Nach einem Foul und einem anschließenden Wortgefecht musste der Verteidiger vom Platz.

In Unterzahl rettete der TuS den Punkt. „In der Nachspielzeit haben wir sogar Glück, dass Stuhr eine weitere Großchance nicht nutzt“, sagte Schulz. Sein Fazit fiel nüchtern aus: „Nach dem Spielverlauf und unserer eigenen Leistung müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein. Mehr haben wir an diesem Tag nicht verdient. Trotzdem bleibt eine gewisse Enttäuschung, weil wir uns mehr vorgenommen hatten.“

In der Tabelle steht der TuS Drakenburg mit 19 Punkten aus 15 Spielen auf Rang zwölf. Der TV Stuhr bleibt mit elf Zählern auf Platz 14. Spitzenreiter ist der SC Twistringen mit 42 Punkten vor dem VfR Evesen mit 41 Punkten.