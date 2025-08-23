Schulz glänzt mit Dreierpack beim Römstedter Kantersieg

Im dritten Spieltag der Bezirksliga Lüneburg 1 traf der MTV Römstedt im Heimspiel auf den SV Wendisch Evern. Vor den Augen von Schiedsrichter Mats Weigel legten die Gastgeber einen beeindruckenden Auftritt hin und gewannen klar mit 6:0.

Schon in der zweiten Minute eröffnete Valentin Schulz die Partie mit dem 1:0. Yannick Gausmann erhöhte in der 31. Minute, bevor David Böhm nur drei Minuten später das 3:0 folgen ließ. Noch vor der Pause legte Schulz nach und markierte seinen zweiten Treffer. Direkt nach Wiederanpfiff gelang ihm sein drittes Tor des Tages, ehe Artur Dygas in der 68. Minute den Schlusspunkt setzte.

MTV-Trainer Alexander Schreiber zeigte sich zufrieden, betonte jedoch auch die Umstände: „Den Sieg – auch in der Höhe – nehmen wir gern mit. Es war ein Spiel, das wir uns auch in der Höhe verdient haben. Aber wir dürfen das Ergebnis nicht zu hoch hängen, da Wendisch gerade in dieser Saison mit einer hohen Verletztenliste zu kämpfen hat“, erklärte er auf Instagram.

Er hob außerdem die spielerische Entwicklung hervor: „Wir haben viele Dinge heute sehr gut umgesetzt, spielerisch war das definitiv ein Schritt in die richtige Richtung. Dennoch gibt es einige Punkte, die wir verbessern müssen. Am Ende des Tages aber ein verdienter Sieg – auch in der Höhe.“