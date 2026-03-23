Die Partie begann denkbar ungünstig für die Gastgeber. Bereits in der fünften Minute brachte Luca-Morice Dierks die Gäste in Führung. „Man nimmt sich viel vor, gerät dann aber bereits nach wenigen Minuten wieder in Rückstand“, sagte Trainer Martin Schulz. Ursache sei erneut ein individueller Fehler gewesen. „Aufgrund eines grob individuellen Fehlers wird es dann ganz schwer für uns.“
Kurz vor der Pause erhöhte Dierks auf 0:2 (45.). Auch nach dem Seitenwechsel blieb Esperke effektiv. Mit seinem dritten Treffer stellte Dierks auf 0:3 (65.).
Drakenburg zeigte anschließend eine kurze Reaktion. Tim Rieckhof verkürzte in der 73. Minute auf 1:3, Eric Sänger stellte fünf Minuten später sogar den Anschluss zum 2:3 her (78.). Doch die Hoffnung hielt nur kurz. „Wir kommen nochmal auf 3:2 ran, kriegen dann aber im direkten Gegenzug das 4:2“, erklärte Schulz.
Maximilian Vogeler (81.) sorgte für die schnelle Antwort der Gäste. In der Schlussphase wurde es aus Sicht der Gastgeber noch deutlicher. Jarmo-Fritz Stichnoth (90.) und erneut Dierks (90.) stellten den 2:6-Endstand her.
Zusätzlich schwächte sich Drakenburg erneut selbst. „Dazu kommt noch ein Platzverweis gegen uns aufgrund einer erneuten Disziplinlosigkeit“, sagte Schulz. „Das geht nicht.“
Die Enttäuschung über die Entwicklung ist groß. „Das Ergebnis ist total ernüchternd“, so der Trainer. Besonders die wiederkehrenden Probleme kritisierte er deutlich. „Wir müssen diese individuellen Fehler und diese Disziplinlosigkeit, mit denen wir uns nur selbst schwächen, sofort abstellen.“
Klare Worte fand Schulz auch mit Blick auf die kommenden Aufgaben. „Da gibt es jetzt keinen Spielraum mehr, weil es sonst schwierig wird, noch Punkte zu holen.“ Die Forderung an die Mannschaft formulierte er unmissverständlich: „Wir müssen jetzt den Arsch hochkriegen und schnellstmöglich wieder in die Spur finden.“
In der Tabelle steht der TuS Drakenburg nach 18 Spielen mit 22 Punkten auf Rang zwölf. Der SV Esperke 1929 verbesserte sich auf 28 Zähler und liegt auf Platz acht. Tabellenführer bleibt der SC Twistringen mit 46 Punkten.
TuS Drakenburg – SV Esperke 1929 2:6
TuS Drakenburg: Bryan Schönbrunn, Pascal Draeger (81. Jarne Oldenstädt), Yannick Töpler, Steffen Thies (70. Dennis Faust), Elias Hachmeyer (68. Kevin Dalmann), Tim Rieckhof, Christian Rother (60. Maxim Penger), Lucas Wacker (68. Eric Sänger), Saad Haso, Jonas Brede, Gabriel Czyborra - Trainer: Tim Rehm
SV Esperke 1929: Fabian Billerbeck, Jarmo-Fritz Stichnoth, Marcel Baller, Andre Becker, Luca-Morice Dierks, Joos Hasenpusch (67. Luis Gähle), Jan-Philipp Heißmeyer (84. Marcel Ridder), Nils Pinkel, Timo Stichnoth, Alexander Wischnewski, Aaron Mordaß (70. Maximilian Vogeler) - Trainer: André Lapke
Schiedsrichter: Murat Kilinc
Tore: 0:1 Luca-Morice Dierks (5.), 0:2 Luca-Morice Dierks (45.), 0:3 Luca-Morice Dierks (65.), 1:3 Tim Rieckhof (73.), 2:3 Eric Sänger (78.), 2:4 Maximilian Vogeler (81.), 2:5 Jarmo-Fritz Stichnoth (90.), 2:6 Luca-Morice Dierks (90.)