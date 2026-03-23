Schulz: „Das geht nicht!“

Die Partie begann denkbar ungünstig für die Gastgeber. Bereits in der fünften Minute brachte Luca-Morice Dierks die Gäste in Führung. „Man nimmt sich viel vor, gerät dann aber bereits nach wenigen Minuten wieder in Rückstand“, sagte Trainer Martin Schulz. Ursache sei erneut ein individueller Fehler gewesen. „Aufgrund eines grob individuellen Fehlers wird es dann ganz schwer für uns.“ Kurz vor der Pause erhöhte Dierks auf 0:2 (45.). Auch nach dem Seitenwechsel blieb Esperke effektiv. Mit seinem dritten Treffer stellte Dierks auf 0:3 (65.).

Drakenburg zeigte anschließend eine kurze Reaktion. Tim Rieckhof verkürzte in der 73. Minute auf 1:3, Eric Sänger stellte fünf Minuten später sogar den Anschluss zum 2:3 her (78.). Doch die Hoffnung hielt nur kurz. „Wir kommen nochmal auf 3:2 ran, kriegen dann aber im direkten Gegenzug das 4:2“, erklärte Schulz. Maximilian Vogeler (81.) sorgte für die schnelle Antwort der Gäste. In der Schlussphase wurde es aus Sicht der Gastgeber noch deutlicher. Jarmo-Fritz Stichnoth (90.) und erneut Dierks (90.) stellten den 2:6-Endstand her.