Schulungsabende für Schiedsrichter in Krefeld

Die „ Schwarzkittel“ der sogenannten Ostgruppe treffen sich am Montag, dem 30. Juni um 19 Uhr, im Sportpark Oppum , Am Holderpfad 200 in 47809 Krefeld-Oppum. Für die Schiedsrichter der Westgruppe ist die Veranstaltung am Freitag, dem 27. Juni um 19 Uhr, im Kreisjugendheim in 41334 Nettetal-Lobberich, Schulzenburgweg 7. Auf den Schulungsabenden stellen die Lehrwarte Daniel Halupzok (TSV Kaldenkirchen) und Moritz Behrend (Preußen Krefeld) die neuen Regeln vor, die ab der Saison 2025/26 gelten. Auch die Schiedsrichterausweise werden auf den Lehrabenden verlängert. „Da es im Regelwerk das eine oder andere Neue zu vermelden gibt, erwarte ich sowohl in Nettetal-Lobberich als auch in Krefeld-Oppum ein volles Haus“, sagt Kreisschiedsrichterobmann Andreas Kotira (SC St. Tönis).