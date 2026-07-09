Schultz zieht die Zügel an: Harte Einheit und klare Ansagen in Lienz

Der VfL Osnabrück hat im Trainingslager in Lienz die Intensität spürbar erhöht. Nach einem ruhigen Start in den Tag mit Frühstück und Mannschaftsbesprechung stand auf dem Trainingsplatz eine fordernde Einheit auf dem Programm, bei der Cheftrainer Timo Schultz sowohl taktische Abläufe als auch das Spiel unter hohem Gegnerdruck in den Mittelpunkt stellte.
Nach der Aktivierung arbeitete die Mannschaft zunächst in Kombinationsformen auf engem Raum. Schnelle Entscheidungen, saubere Technik und ein hohes Spieltempo waren gefragt. Anschließend rückte die taktische Arbeit in den Fokus. Schultz unterbrach die Übungen immer wieder, gab detaillierte Anweisungen und korrigierte Laufwege sowie Abläufe.
Zum Abschluss der Vormittagseinheit sorgten verschiedene Spielformen mit kleinen und großen Toren für abwechslungsreiche Spielsituationen, in denen die Spieler ständig neue Lösungen finden mussten.
Für einen der markantesten Momente der Einheit sorgte dabei der Cheftrainer selbst. Mit dem Zuruf „Ich brauche mehr Paraguay von dir“ forderte Schultz Leon Opitz zu einer robusteren und unangenehmeren Spielweise auf – angelehnt an die körperbetonte Mentalität paraguayischer Nationalmannschaften.
Im anschließenden Kleinfeldturnier erhöhte sich die Intensität noch einmal. Gespielt wurde im Fünf-gegen-fünf auf zwei Feldern, wobei die Mannschaften regelmäßig durchgemischt wurden. Gleichzeitig blieben die Spieler zwei übergeordneten Teams zugeteilt, wodurch jeder Durchgang unmittelbare Bedeutung für die Gesamtwertung hatte.
Eine besondere Regel sorgte zusätzlich für permanente Aktivität: Konnte ein Torhüter einen kontrollierten Rückpass länger als drei Sekunden festhalten, erhielt sein Team einen Punkt. Videoanalyst Ferhat Findik erklärte den Hintergrund: Die Übung sollte konsequenten Druck auf den Ball fördern und verhindern, dass Spieler in einzelnen Situationen gedanklich abschalten.
Die hohe Belastung spiegelte sich auch körperlich wider. Einige Profis nahmen während der Einheit bis zu 3,5 Liter Flüssigkeit zu sich. Mittelfeldspieler Fridolin Wagner bestätigte anschließend den Anspruch des Vormittags: „Es war wirklich richtig anstrengend. Ich habe auch bei dem ein oder anderen Kollegen gesehen, dass die Belastung echt hoch ist.“
Nach Regeneration und Mittagspause wartete am Nachmittag der 30-15 Intermittent Fitness Test auf die Mannschaft. Dabei erhöht sich das Lauftempo alle 30 Sekunden schrittweise, unterbrochen von jeweils 15 Sekunden Pause. Die gewonnenen Daten dienen dem Trainerteam als Grundlage für die individuelle Belastungssteuerung während der Vorbereitung.
Die besten Werte erzielte Neuzugang Leonhard Münst, der den Test vor Robin Fabinski und Fridolin Wagner für sich entschied.
Neben der sportlichen Arbeit spielte auch das Miteinander eine wichtige Rolle. Während Tony Lesueur und Ismail Badjie mit einer lockeren Roomtour Einblicke in den Alltag im Teamhotel gaben, fand am Abend eine weitere Trainingslager-Tradition statt.
Neuzugang Lukas Bornschein musste als erster Sommerzugang mit einem Einstandsständchen vor die Mannschaft treten und entschied sich für „Apologize“ von OneRepublic. Damit endete ein intensiver Trainingstag, an dem der VfL sowohl sportlich als auch als Mannschaft weitere wichtige Schritte in Richtung Zweitligasaison machte.