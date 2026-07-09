Schultz zieht die Zügel an: Harte Einheit und klare Ansagen in Lienz Anspruchsvolle Einheiten, ein intensiver Fitnesstest und erste Einblicke ins Teamleben prägen den zweiten Trainingstag der Lila-Weißen in Lienz. von red · Heute, 09:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der VfL Osnabrück hat im Trainingslager in Lienz die Intensität spürbar erhöht. Nach einem ruhigen Start in den Tag mit Frühstück und Mannschaftsbesprechung stand auf dem Trainingsplatz eine fordernde Einheit auf dem Programm, bei der Cheftrainer Timo Schultz sowohl taktische Abläufe als auch das Spiel unter hohem Gegnerdruck in den Mittelpunkt stellte.

Nach der Aktivierung arbeitete die Mannschaft zunächst in Kombinationsformen auf engem Raum. Schnelle Entscheidungen, saubere Technik und ein hohes Spieltempo waren gefragt. Anschließend rückte die taktische Arbeit in den Fokus. Schultz unterbrach die Übungen immer wieder, gab detaillierte Anweisungen und korrigierte Laufwege sowie Abläufe. Zum Abschluss der Vormittagseinheit sorgten verschiedene Spielformen mit kleinen und großen Toren für abwechslungsreiche Spielsituationen, in denen die Spieler ständig neue Lösungen finden mussten.

Für einen der markantesten Momente der Einheit sorgte dabei der Cheftrainer selbst. Mit dem Zuruf „Ich brauche mehr Paraguay von dir“ forderte Schultz Leon Opitz zu einer robusteren und unangenehmeren Spielweise auf – angelehnt an die körperbetonte Mentalität paraguayischer Nationalmannschaften. Wettkampfcharakter bis zur letzten Minute Im anschließenden Kleinfeldturnier erhöhte sich die Intensität noch einmal. Gespielt wurde im Fünf-gegen-fünf auf zwei Feldern, wobei die Mannschaften regelmäßig durchgemischt wurden. Gleichzeitig blieben die Spieler zwei übergeordneten Teams zugeteilt, wodurch jeder Durchgang unmittelbare Bedeutung für die Gesamtwertung hatte.