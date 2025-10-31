Schultz-Team will gegen den Tabellenzweiten den nächsten Heimsieg

Am Samstag (Anpfiff: 14 Uhr) steht dem VfL Osnabrück ein echtes Spitzenspiel bevor. Mit dem MSV Duisburg gastiert der aktuelle Tabellenzweite der 3. Liga an der Bremer Brücke. Vor erneut ausverkauftem Haus wollen die Lila-Weißen ihre beeindruckende Heimserie ausbauen und nach Punkten mit den „Zebras“ gleichziehen.

Der Traditionsverein aus dem Ruhrgebiet hat nach dem direkten Wiederaufstieg aus der Regionalliga West einen glänzenden Start in die Saison hingelegt. Unter Trainer Dietmar Hirsch, der als Spieler über 230 Partien für den MSV absolvierte, gewannen die Duisburger die ersten sechs Saisonspiele in Folge und standen wochenlang an der Tabellenspitze. Erst am vergangenen Wochenende verlor der MSV durch ein 1:1 im Derby gegen Rot-Weiss Essen den Platz an der Sonne.

Im Angriff sorgt vor allem Patrick Sussek mit fünf Toren und zwei Vorlagen für Torgefahr, während Simon Symalla mit fünf Assists die meisten Vorlagen in der Liga lieferte. Ebenfalls in bestechender Form ist Conor Noß, der drei Treffer beisteuerte.

Hirsch formte aus erfahrenen Kräften und talentierten Neuzugängen eine kompakte, durchschlagskräftige Mannschaft. Mit Spielern wie Christian Viet und Rasim Bulic (beide von Jahn Regensburg), Dennis Borkowski und Tim Heike (FC Ingolstadt) sowie Rückkehrer Florian Krüger, der bereits Bundesliga-Erfahrung aus Bielefeld und Braunschweig mitbringt, besitzt der MSV eine ausgewogene Mischung aus Tempo und Routine.

Nach dem überragenden Saisonstart steckt Duisburg in einer leichten Schwächephase. Seit vier Ligaspielen wartet die Mannschaft von Dietmar Hirsch auf einen Sieg – zuletzt gab es ein 1:1 im Revierderby gegen RWE. Dennoch zählt der MSV mit 24 erzielten Toren zu den offensivstärksten Teams der Liga.

Defensiv zählen die „Zebras“ ebenso zu den besten Mannschaften: Mit nur 13 Gegentoren belegt Duisburg in dieser Statistik Rang zwei hinter dem VfL Osnabrück, der erst elf Treffer hinnehmen musste. Auffällig ist jedoch die Spielweise der Gäste: Mit durchschnittlich 47,7 Prozent Ballbesitz und einer Zweikampfquote von nur 47,5 Prozent überlässt Duisburg dem Gegner häufig den Ball, setzt dann aber auf hohes Tempo und kompromissloses Umschalten. „Wir stehen für Vollgas-Fußball“, sagte Kapitän Alexander Hahn zuletzt – eine Spielweise, die auch den Osnabrückern liegen könnte.

Der VfL wiederum zeigte beim 2:1-Auswärtssieg in Schweinfurt eine überzeugende Reaktion auf das 0:4 gegen Hoffenheim II. David Kopacz war mit Tor und Vorlage der Mann des Spiels, Robin Meißner traf zum sechsten Mal in dieser Saison. Mit einem Sieg gegen Duisburg könnte Osnabrück auf 25 Punkte kommen – und sich mitten im Aufstiegsrennen festsetzen.

Das Personal

Beim MSV fehlen Steffen Meuer (Gelbsperre), Jakob Bookjans (Unterschenkelbruch), Dennis Borkowski (Sehnenverletzung) und Omer Hanin (Rippenprellung).

Timo Schultz kann dagegen aus dem Vollen schöpfen. Nach überstandener Erkrankung steht Bernd Riesselmann wieder zur Verfügung, alle anderen Spieler sind fit.

„Wir freuen uns auf dieses Spiel – volles Haus, Flutlichtstimmung, Topgegner. Dafür macht man Fußball“, sagte Cheftrainer Timo Schultz vor dem Duell. „Duisburg ist eine dynamische, eingespielte Mannschaft, die viel Spielfreude zeigt. Wir wissen aber auch, was wir können – und wollen vor unseren Fans wieder ein Ausrufezeichen setzen.“

Auch Kapitän Jannik Müller blickt optimistisch auf das Heimspiel: „Wir wissen, dass wir defensiv stark sind und vorne die Qualität haben, jederzeit Tore zu machen. Wenn wir als Einheit auftreten, können wir jeden Gegner schlagen – auch den Tabellenzweiten.“