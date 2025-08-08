Schultz erwartet „Brocken“ – Lila-Weiße wollen dennoch mutig auftreten

Im ersten Auswärtsspiel der neuen Drittliga-Saison trifft der VfL Osnabrück am Samstag (14 Uhr) auf den TSV 1860 München. Cheftrainer Timo Schultz fordert von seiner Mannschaft einen engagierten Auftritt und setzt auf eine offensive Herangehensweise – trotz des namhaft verstärkten Gegners.
Die Löwen gelten nach einer ambitionierten Transferperiode als einer der Aufstiegsfavoriten. Mit Rückkehrer Kevin Volland, Ex-Bundesliga-Stürmer Florian Niederlechner, Keeper Thomas Dähne und Abwehrspieler Max Christiansen verstärkten die Münchener ihre erfahrene Achse erheblich. Neuzugang Sigurd Haugen bringt zusätzliche Torgefahr neben Topstürmer Patrick Hobsch. Zwar verließen mit Julian Guttau, Lukas Reich und Marco Hiller auch Leistungsträger den Klub, doch Trainer Patrick Glöckner, seit Frühjahr im Amt, formte in seiner ersten Vorbereitung ein konkurrenzfähiges Team. Der Auftakt endete mit einem 1:1 bei Rot-Weiss Essen, wobei Niederlechner den Ausgleich erzielte.
Statistisch überzeugten die Löwen mit Laufbereitschaft, Passsicherheit und starker Zweikampfführung. In der Vorbereitung blieb 1860 in allen Tests ohne Gegentor – abgesehen von einer knappen Niederlage gegen Slovan Liberec.
VfL mit stabiler Defensive – Bilanz offen
Auch der VfL zeigte sich zuletzt defensiv gefestigt. Beim 1:0-Auftaktsieg gegen Alemannia Aachen ließ Osnabrück nur sechs gegnerische Torschüsse zu – Ligabestwert am ersten Spieltag. Historisch ist die Bilanz zwischen beiden Teams ausgeglichen: In 17 Duellen gab es je fünf Siege und sechs Unentschieden. In der Vorsaison holte der VfL aus den Begegnungen einen Sieg und ein Remis.
Die Kader beider Teams haben sich im Vergleich zum letzten Aufeinandertreffen im Oktober 2024 stark verändert – bei Osnabrück könnte mit Lukas Jonsson nur ein Spieler erneut in der Startelf stehen, bei 1860 drei.
Personalsituation und Erwartungen
1860 muss lediglich auf den verletzten Nachwuchstorwart Miran Qela verzichten. Beim VfL fehlt weiterhin Ismail Badjie. Ansonsten stehen beide Trainer nahezu in Bestbesetzung zur Verfügung.
Timo Schultz blickt optimistisch auf die Partie: „Das Stadion in Giesing wird voll sein, und sie haben sich enorm verstärkt. Wir wissen, dass ein Brocken auf uns zukommt, aber wir glauben daran, dass wir sie ärgern und das Spiel gewinnen können.“ Er hofft auf eine mutige Spielweise beider Teams: „Ich wünsche mir, dass wir ein Spiel mit offenem Visier sehen, mit Toren und hohem Unterhaltungswert – egal, ob wir bei Sechzig oder in Stuttgart antreten.“