Schultz erwartet „Brocken" – Lila-Weiße wollen dennoch mutig auftreten VfL Osnabrück vor schwerer Auswärtshürde bei 1860 München

Im ersten Auswärtsspiel der neuen Drittliga-Saison trifft der VfL Osnabrück am Samstag (14 Uhr) auf den TSV 1860 München. Cheftrainer Timo Schultz fordert von seiner Mannschaft einen engagierten Auftritt und setzt auf eine offensive Herangehensweise – trotz des namhaft verstärkten Gegners.

Die Löwen gelten nach einer ambitionierten Transferperiode als einer der Aufstiegsfavoriten. Mit Rückkehrer Kevin Volland, Ex-Bundesliga-Stürmer Florian Niederlechner, Keeper Thomas Dähne und Abwehrspieler Max Christiansen verstärkten die Münchener ihre erfahrene Achse erheblich. Neuzugang Sigurd Haugen bringt zusätzliche Torgefahr neben Topstürmer Patrick Hobsch. Zwar verließen mit Julian Guttau, Lukas Reich und Marco Hiller auch Leistungsträger den Klub, doch Trainer Patrick Glöckner, seit Frühjahr im Amt, formte in seiner ersten Vorbereitung ein konkurrenzfähiges Team. Der Auftakt endete mit einem 1:1 bei Rot-Weiss Essen, wobei Niederlechner den Ausgleich erzielte. Statistisch überzeugten die Löwen mit Laufbereitschaft, Passsicherheit und starker Zweikampfführung. In der Vorbereitung blieb 1860 in allen Tests ohne Gegentor – abgesehen von einer knappen Niederlage gegen Slovan Liberec.

VfL mit stabiler Defensive – Bilanz offen

Auch der VfL zeigte sich zuletzt defensiv gefestigt. Beim 1:0-Auftaktsieg gegen Alemannia Aachen ließ Osnabrück nur sechs gegnerische Torschüsse zu – Ligabestwert am ersten Spieltag. Historisch ist die Bilanz zwischen beiden Teams ausgeglichen: In 17 Duellen gab es je fünf Siege und sechs Unentschieden. In der Vorsaison holte der VfL aus den Begegnungen einen Sieg und ein Remis. Die Kader beider Teams haben sich im Vergleich zum letzten Aufeinandertreffen im Oktober 2024 stark verändert – bei Osnabrück könnte mit Lukas Jonsson nur ein Spieler erneut in der Startelf stehen, bei 1860 drei.