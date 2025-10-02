Schultz-Elf bleibt an der Bremer Brücke ohne Gegentor

Der VfL Osnabrück hat am Mittwochabend vor 14.063 Zuschauern den dritten Heimsieg der Saison gefeiert. Beim 2:0-Erfolg über den SSV Jahn Regensburg überzeugten die Lila-Weißen mit einer mannschaftlich geschlossenen Leistung, taktischer Disziplin und erneut beeindruckender Stabilität in der Defensive.

heftrainer Timo Schultz veränderte seine Anfangsformation im Vergleich zum 0:0 bei Viktoria Köln auf drei Positionen. Kevin Schumacher, Fridolin Wagner und Luc Ihorst rückten neu in die Startelf, während Badjie, Christensen und Henning zunächst auf der Bank Platz nahmen.

Wenig später hätten Robin Meißner (38.) und Luc Ihorst (41.) erhöhen können, doch beide scheiterten knapp. Auch Kevin Schumacher und Theo Janotta hatten vor der Pause weitere Gelegenheiten, die Führung auszubauen.

Nach einer abwartenden Anfangsphase übernahm der VfL ab der 20. Minute mehr und mehr die Spielkontrolle – und belohnte sich. Nach einer kurz ausgeführten Ecke köpfte Bjarke Jacobsen den Ball zum zweiten Pfosten, wo Fridolin Wagner in Rücklage ebenfalls per Kopf vollendete (27.). Für den 28-Jährigen war es der erste Treffer im VfL-Trikot – und die verdiente Führung für den engagierten Gastgeber.

Kammerbauer sorgt für Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel verpasste Meißner zunächst freistehend das 2:0 (46.), ehe erneut eine starke Pressingaktion den zweiten Treffer einleitete. Joker Ismail Badjie luchste dem Jahn im Mittelfeld den Ball ab, Lars Kehl spielte einen feinen Flugball in den Lauf von Patrick Kammerbauer, der mit links zum 2:0 abschloss (64.). Der 28-Jährige belohnte sich damit für einen couragierten Auftritt – und hätte wenig später sogar doppeln können, scheiterte aber aus spitzem Winkel an Jahn-Keeper Felix Gebhardt (69.).

In der Schlussphase verwaltete Osnabrück das Spiel souverän. Lukas Jonsson musste kaum noch eingreifen, der VfL ließ in der Defensive praktisch nichts zu – und feierte den vierten Zu-Null-Sieg in Folge. Es war der insgesamt sechste Saisonsieg, mit dem sich die Lila-Weißen auf Platz vier der Drittligatabelle vorschieben.

Zahlen und Ausblick

Mit nun 16 Punkten aus neun Spielen liegt der VfL punktgleich mit dem Tabellendritten RW Essen – und hat im Gegensatz zu vielen Konkurrenten die englische Woche bislang souverän genutzt.

Am Samstag (14:00 Uhr) folgt zum Abschluss das Auswärtsspiel beim SV Waldhof Mannheim. Im Carl-Benz-Stadion wollen die Osnabrücker ihre Serie fortsetzen und auch auswärts erneut punkten.

Tore:

1:0 Wagner (27.)

2:0 Kammerbauer (64.)

Aufstellungen:

VfL Osnabrück: Jonsson – Janotta, Müller, Karademir – Kammerbauer, Jacobsen, Wagner (61. Henning), Schumacher (78. Christensen), Kehl (87. Pröger), Meißner (78. Riesselmann) – Ihorst (61. Badjie)

SSV Jahn Regensburg: Gebhardt – Ziegele, Strauß, Wurm – Asante (65. Oliveira), Müller, Fein, Stolze (46. Bauer), Eichinger (78. Beckhoff) – Dietz (46. Forkel), Hottmann (70. Galjen)

Schiedsrichter: Cristian Ballweg

Zuschauer: 14.073

Besondere Vorkommnisse: keine