Schulterverletzung: So steht es um ASC-Top-Torjäger Podehl

– Foto: Martin Hammeke

März 2024 und April 2025 war es schonmal passiert. Maximilian Podehl sprang das Schultergelenk heraus. Es renkte sich selbstständig wieder ein, so dass er 2024 durch Stabilisierung im Training sogar gar nicht ausfiel. Im vergangenen Jahr sah dies allerdings anders aus. Der Torjäger verzichtete wieder auf eine OP und legte eine knapp vierwöchige Pause im Saisonendspurt ein.

Nun ist die Verletzung im Heimspiel gegen die SG Finnentrop/Bamenohl Ende Januar wieder aufgetreten. In einem Zweikampf hörte Podehl ein Knacken. Das Schultergelenk sprang dieses Mal nicht heraus, blockierte jedoch und verursachte bis zuletzt Schmerzen. Eine OP möchte der 28-Jährige erneut umgehen, wie er gegenüber der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten" erklärt.

Er setzt auf konservative Behandlung, gezielten Muskelaufbau und Regeneration. Unterstützt wird dies von einem Magnetfeldtherapie-Gerät (Emfield), das die Heilung von Gewebe und Zellen fordern soll. Scheinbar mit Erfolg, denn seit Mittwoch befindet sich Podehl wieder im Mannschaftstraining. Ob es schon für einen morgigen Einsatz im Auswärtsspiel beim 1. FC Gievenbeck reicht, wird sich zeigen.

Seine sportliche Zukunft ist im Übrigen offen. Noch hat er seinen Vertrag nicht verlängert. Ein elftes Jahr beim ASC 09 Dortmund ist also nicht in Stein gemeißelt. "Ich bin für alles offen", sagt Podehl, der jedoch erst mal wieder voll belastbar werden möchte.