Schulterverletzung bei Maehle

Der VfL Wolfsburg muss vorerst auf Joakim Maehle verzichten. Der 28-jährige Däne hat sich im Training am vergangenen Mittwoch eine schwere Schulterverletzung zugezogen und wird dem Bundesligisten bis auf Weiteres nicht zur Verfügung stehen.

Nach dem Trainingsunfall unterzog sich Maehle am Donnerstag eingehenden Untersuchungen, die die Schwere der Verletzung bestätigten. Über die genaue Dauer des Ausfalls machte der Verein keine Angaben.

Maehle war in den vergangenen Wochen eine feste Größe auf der linken Außenbahn und zuletzt beim 1:0-Auswärtssieg in Hamburg eingewechselt worden. Der VfL wünscht seinem Defensivspieler eine schnelle und vollständige Genesung.