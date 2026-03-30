Schulten wechselt zu Union Lohne - Hermsen geht

– Foto: SV Union Lohne

Union Lohne verstärkt sich im Tor: Johannes Schulten kommt aus Spelle-Venhaus II und bildet künftig ein Duo mit Jelle Geesen. Gleichzeitig verabschiedet sich der Verein von Maik Hermsen.

Union Lohne hat mit Johannes Schulten einen weiteren Neuzugang verpflichtet. Der 28-Jährige ist der Bruder des langjährigen Keepers und Kapitäns Markus Schulten. Johannes lebt bereits in Lohne, gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin, und arbeitet in Lingen.

Seine fußballerische Ausbildung absolvierte er in der Jugend von Olympia Laxten. Über die SG Freren führte ihn sein Weg zu Spelle-Venhaus II, wo er zuletzt zwei Jahre im Tor stand – zeitweise im Wechsel mit seinem Bruder Markus.

Verabschieden muss sich Union Lohne hingegen von Maik Hermsen. Der Torhüter verlässt den Verein nach nur einer Saison. Über seine weitere sportliche Zukunft ist bislang nichts bekannt. Der Verein bedankt sich für seinen Einsatz und wünscht ihm sowohl sportlich als auch privat alles Gute.

Die Gespräche mit Schulten verliefen laut Verein sehr positiv. Der 28-Jährige habe früh signalisiert, sich in Lohne niederlassen zu wollen. Bei Union wird er künftig gemeinsam mit Jelle Geesen das Torwartduo bilden.

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!

___________________

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!

___________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!

___________________

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!

___________________