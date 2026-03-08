Schult-Doppelpack bringt Fetih-Kisdorf wichtigen Heimsieg

– Foto: Marcel Eichholz

Der FC Fetih-Kisdorf hat im Kellerduell der Landesliga Holstein einen wichtigen Sieg eingefahren. Gegen den SV Todesfelde II gewann die Mannschaft von Trainer Nico Brehm vor 156 Zuschauern mit 2:0 und verschaffte sich damit etwas Luft im Abstiegskampf. Matchwinner war Julius Schult, der in der Schlussphase beide Treffer erzielte.

Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie lange offen, ehe Julius Schult in der 76. Minute den Bann brach und Fetih-Kisdorf in Führung brachte. Nur neun Minuten später legte der Angreifer nach und sorgte mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung (85.).

In der ersten Halbzeit entwickelte sich eine umkämpfte Begegnung mit Chancen auf beiden Seiten. Fetih-Kisdorf hatte dabei mehrfach die Möglichkeit zur Führung, scheiterte jedoch immer wieder am starken Gäste-Torhüter Jonas Kainzinger, der seine Mannschaft mit mehreren Paraden im Spiel hielt.

Trainer Nico Brehm zeigte sich nach dem Spiel zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft:

„Wir gewinnen das Derby gegen die U23 von Todesfelde mit 2:0. Nach einer torlosen ersten Halbzeit sorgt Julius Schult im zweiten Durchgang mit einem Doppelpack für den verdienten Sieg und sichert uns drei wichtige Punkte.“

„Überschattet wurde die Partie von der Verletzung von Jonas Kainzinger. Bis zu diesem Zeitpunkt brachte er unsere Offensive mit mehreren starken Paraden immer wieder zur Verzweiflung. Wir wünschen ihm eine schnelle und vollständige Genesung“, sagte Brehm.

Mit nun 16 Punkten verbessert sich Fetih-Kisdorf zwar nicht in der Tabelle, verkürzt aber den Abstand zu den Teams davor. Der Aufsteiger bleibt auf Rang 14, hat jedoch den Anschluss an Rönnau und Todesfelde II wieder hergestellt. Im engen Tabellenkeller der Landesliga bleibt der Kampf um den Klassenerhalt damit weiterhin völlig offen.

FC Fetih-Kisdorf – SV Todesfelde II 2:0

FC Fetih-Kisdorf: Fin Drews, Ben Dreger, Lars Höche, Luis Hinzmann, Robin Behrens (84. Mustafa Dikdere), Lasse Drews, Marco Möller, Jonas Rübner (75. Marvin Ruehsen), Lennart Iven Hoee, Mats Lorisch (89. Sören Flemmer), Julius Schult (93. Konstantin Korella) - Trainer: Nico Brehm

SV Todesfelde II: Jonas Sebastian Kainzinger (75. Jan Malte Skubowius), Johannes Willebrand, Reik Ole Steffens (88. Jannis Gliem), Lasse Schwiemann, Elias Jung (43. Yannick Phil Hagemann), Paul Rieseler, Dennis Studt, Sam Alparslan Puranaci (88. Kayahan Demirtag), Cornel Josef Barlikowski, Jakob Friedrichs, Junis Birgül (46. Julian Holz) - Trainer: Sebastian Fojcik

Schiedsrichter: Mika-Bent Baghai-Anaraki - Zuschauer: 156

Tore: 0:1 Julius Schult (76.), 0:2 Julius Schult (85.)