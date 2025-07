Schulik und Wiedmann: Ammerthal holt sich Regionalliga-Erfahrung

Das kurzfristige Handeln auf dem Transfermarkt hat einen Grund: „Nachdem sich André Karzmarczyk und Mario Plott langfristig verletzt haben, mussten wir reagieren. Nun haben wir in dieser Form regieren können“, erklärt Rösl. Der junge Mittelfeldmann Plott zog sich schon den zweiten Kreuzbandriss zu und fällt auf unbestimmte Zeit aus. Für Innenverteidiger Karzmarczyk ist die Saison wegen eines Knorpelschaden nach eigenem Bekunden bereits gelaufen. Schulik und Wiedmann habe man bewusst kontaktiert und dazu geholt, so Rösl. Sie sollen mit ihrer Erfahrung vorangehen, zumal die Mannschaft sehr jung sei.



Auch in der Oberpfalz haben sich die beiden Routiniers einen Namen gemacht. Sebastian Schulik war zwei Spielzeiten beim FC Amberg, damals Bayernligist. Die erste Saison verpasste der Torjäger verletzungsbedingt fast komplett, in der zweiten erzielte er 15 Tore in 30 Spielen. Anschließend ging es für ihn weiter zum TSV Kornburg, zum VfB Straubing und zuletzt zum TSV Weißenburg. Beim Ammerthaler Auftakt-Gegner agierte Schulik als Spielertrainer, ehe für ihn im April 2025 nach einer sportlichen Talfahrt Schluss war. Auch ein Dutzend Regionalliga-Spiele im Dress des SC Eltersdorf stehen in seiner Vita.



Marco Wiedmann war in der Vergangenheit ebenfalls für den FC Amberg am Ball. In der Regionalliga-Saison 2015/16 gehörte er der Stammelf an. Auch beim SV Seligenporten und bei der SpVgg Greuther Fürth II sammelte er Regionalliga-Erfahrung. Weitere Stationen des Mittelfeldspielers waren der ASV Neumarkt, Kornburg und Hüttenbach-Simmelsdorf, wo er als Spielertrainer fungierte. Zuletzt wurde Wiedmann von der SV Gutenstetten-Steinachgrund – einem künftigen Ligakonkurrent der DJK Ammerthal – als Neuzugang vorgestellt.



„Wir gehen in eine neue Liga, werden das demütig angehen und nach und nach – je nach Stärke der Liga – unser Ziel weiterverfolgen“, sagt Ammerthals Trainer und Sportdirektor Tobias Rösl. „Am ersten Spieltag haben wir ein Heimspiel. Wir werden natürlich in den Spielen favorisiert sein. Mit der Situation werden wir umgehen können und müssen“, ergänzt Rösl.