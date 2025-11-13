"Schuld lag nicht auf dem Platz": Hamborn ist zurück in der Spur

Auch wenn sich Rheinland Hamborn in den vergangenen Jahren zuverlässig im oberen Drittel der Bezirksliga-Topteams etablieren konnte, fehlte für einen ernsthaften Anlauf im Kampf um die Aufstiegsplätze zu viel. Nach einigen wackligen Ergebnissen zu Saisonbeginn schien sich die Geschichte zu wiederholen, doch seitdem stabilisierte sich der Klub eindrucksvoll, flirtete zwischenzeitlich auch mit der Tabellenführung. Der Leistungsschub hat aber auch seine Gründe.

"Die Schuld lag nicht auf dem Platz, sondern außerhalb", antwortete Trainer und Sportvorstand Julien Schneider-İriç zunächst kryptisch auf die Grunde für liegengelassene Punkte – unter anderem gegen Schlusslicht SV Rhenania Hamborn (2:2 ) – in den ersten Saisonwochen. Der 32-Jährige führte die Hintergründe aber auch noch weiter aus: "Wir hatten viel mit Sonderurlauben zu tun. Damit meine ich auch Flitterwochen, wo man sagt, dass das im Amateurbereich vollkommen in Ordnung geht. Aber die waren diesmal in einer Vielzahl da, wie ich das noch nicht kannte."

Der personelle Aderlass erholte sich zwar stückweise, doch in dieser Phase fehlte den Rheinländern bisweilen auch das notwendige Spielglück. So steckten die Verantwortlichen nach acht Punkten aus den ersten sechs Spielen die Köpfe zusammen und leiteten einen drastischen Turnaround ein: "Wir haben mit der Mannschaft zusammen an Stellschrauben gedreht. Da war eine gute Reflexion vorhanden."

Die Folge: Sieben Pflichtspielsiege in Folge, vergoldet mit Erfolgen gegen Top-Teams wie den FC Neukirchen-Vluyn (4:1) und den Duisburger SV (2:1): "In den meisten Spielen waren wir sogar deutlich überlegener, als es das Ergebnis vermuten lässt, in manchen anderen hatten wir vielleicht auch die bessere Effizienz", beschreibt Schneider-İriç die Hintergründe für die so gute Phase. "Da lag es einfach daran, dass wir uns in einen Flow gespielt haben. Manchmal ist Fußball auch ein Mentalsport."

"Sind selbst auf der Suche": Wackler gegen schwächer platzierte Teams werfen Fragen auf

Die knapp über einen Monat andauernde Erfolgswelle fand jüngst mit der 1:2-Niederlage gegen Schwarz-Weiß Alstaden jedoch ein Ende. Und genau darin lässt sich eine gewisse Kuriosität im Saisonverlauf der Hamborner festmachen. Mit der Ausnahme der 3:5-Pleite gegen den Mülheimer SV gewann das Team ausnahmslos jedes Spiel gegen die direkten Tabellennachbarn und Mitstreiter um den Aufstieg. Entsprechend ließ Hamborn fast ausschließlich Punkte gegen Teams liegen, die tendenziell weiter unten der Tabelle stehen. "Das ist uns natürlich nicht entgangen", führt Schneider-İriç aus. "Gut in dieser Saison ist, dass der direkte Vergleich zählt. Vielleicht profitieren wir am Ende sogar davon."

Dennoch ist man vereinsintern natürlich daran interessiert, dass daraus kein langfristiger Trend wird. "Es liegt nicht daran, dass wir Gegner unterschätzen", versichert Schneider-İriç. "Wir müssen jedes Spiel wie ein Derby oder Top-Spiel angehen. Das machen wir eigentlich auch. Deshalb sind wir auch selbst auf der Suche, warum es aktuell so abläuft."

Sa., 15.11.2025, 19:00 Uhr Rheinland Hamborn Rheinland VfB Homberg VfB Homberg II 19:00 live PUSH

Gerade im Angesicht der kommenden Partie gegen Aufsteiger VfB Homberg II, der sich eher in den unteren Tabellengefilden bewegt, werden von den Hambornern als Favorit drei Punkte erwartet.

Stichwort Vereinsidentität: Rheinland Hamborn möchte etwas aufbauen

Mit dem derzeit also sportlich vielversprechenden Fundament möchte der Verein langfristig in seinem Stellenwert wachsen. Als Erstes nennt Schneider-İriç hierfür die Schaffung einer tatsächlichen Heimanlage, aktuell spielt man noch beim FSV Duisburg. Damit und darüber hinaus soll eine klare Vereins-DNA entstehen: "Wir wollen Identität mit dem Verein schaffen. Wir haben einige Spieler, die schon lange für den Verein spielen und Neue dabei, die hoffentlich länger bleiben. Im Amateurfußball-Ruhrgebiet sind aber auch zehn Wechsel pro Saison normal. Für jeden Spieler sind in unserer Region zehn potenzielle Vereine da, vor allem für unzufriedene oder erfolgreiche Spieler. Deshalb wollen wir einen Stamm an Spielern halten."

Ob dieser Anspruch dann letztlich in der Landesliga oder darüber hinaus endet, scheint gar nicht oberste Priorität. Vielmehr kann ein ernsthaftes Mitmischen um den Aufstieg auch wieder Folgeeffekte in Sachen Anerkennung – oder "Reputation", wie es Schneider-İriç nennt – mit sich bringen. So wäre in der Abschlusstabelle Platz zwei, und damit die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation, ein wünschenswertes Endziel: "Das wäre ein Riesenerfolg."