Schuh-Panne: Grünwald verliert gegen Rosenheim 1:4

Trainer Koch kritisiert falsche Schuhwahl seiner Spieler, der TSV 1860 Rosenheim nutzt die Unsicherheit zum Sieg.

Einen schlechten Stand hatten die Fußballer des TSV Grünwald beim TSV 1860 Rosenheim, im wahrsten Sinne des Wortes: „Die erste Halbzeit haben wir verschenkt, weil zehn Spieler Kunstrasenschuhe anhatten und rumgerutscht sind“, ärgerte sich Trainer Sebastian Koch über die unglückliche Materialwahl bei der 1:4 (0:2)-Niederlage. Zwar wurde auf künstlichem Geläuf gespielt, doch „beim Aufwärmen war der Platz noch trocken“, so Koch.

Die Platzherren reagierten offenbar angemessener auf den unmittelbar vor der Partie einsetzenden Regen und sorgten durch einen Doppelschlag für die Vorentscheidung: Beim 1:0 ließ Michael Summerer dem Grünwalder Torwart Timofii Protsenko, der nach seiner starken Vorstellung beim 3:2 gegen den FC Wacker den Vorzug vor dem genesenen Stammkeeper Lukas Brandl erhalten hatte, keine Chance (17.). Das 2:0, nur zwei Minuten später, schien dagegen nicht unhaltbar: Nach einem abgefangenen Einwurf der Grün-Weißen kam der Ball zu Leonardo Papapicco, dessen 20-Meter-Schuss sich über Protsenko hinwegsenkte (19.). „Ein Kunstschuss“, so Koch, dessen Team aufgrund der Rutsch-Probleme gegen die beste Defensive der Landesliga Südost vor der Pause keinen wirklich gefährlichen Angriff verzeichnete.

In der Pause wurden dann fleißig die Schuhe gewechselt. Anschließend versuchten es die bemühten Grünwalder oft mit langen Bällen, der Anschluss fiel aber nach einer Standardsituation: Nick Starke traf mit links aus dem Gewühl heraus (68.). Danach ließen die abwehrstarken Rosenheimer nur noch eine hochkarätige Möglichkeit zu: Den Kopfball von Leander Bublitz lenkte 1860-Schlussmann Simon Stein an den Pfosten. Die weiteren Treffer fielen auf der anderen Seite. „Du versuchst es und dann läufst du in die Konter“, umschrieb Koch die Schlussphase, in der Rosenheim das Resultat mit schnellem Umschalten in die Höhe schraubte. Erst gab es einen Foulelfmeter, den Summerer verwandelte (88.), dann traf Liam Markulin zum 4:1-Endstand (90.+1). Koch wollte die Niederlage schnell abhaken: „Mund abputzen und weiter geht’s.“ (um)

TSV 1860 Rosenheim - TSV Grünwald 4:1 (2:0) Grünwald: Protsenko - Bornhauser, Kubina, Starke, Lucksch (75. Keller), Wanzeck (46. Park), Hutterer, Stjepanovic, Leugner, Kosuch, Bublitz Tore: 1:0 Summerer (17.), 2:0 Papapicco (19.), 2:1 Starke (69.), 3:1 Summerer (88., Foulelfmeter), 4:1 Markulin (90.+1)