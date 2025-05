Schützenkönig gesucht

Ballermänner aus Mönchengladbach: Paul Szymanski und Leo Stegner. – Foto: Mennrath, 1. FC

Nur noch ein Spieltag geht in den Amateurligen der Region über die Bühne, dann steht auch die reguläre Saison 2024/25 in den Geschichtsbüchern. Mögliche Relegationsentscheidungen ausgenommen. Während es auf manchen Plätzen noch um Aufstieg oder Abstieg geht, bringen sich am finalen Wochenende die Torschützen noch mal in Stellung. Es geht noch um den Gewinn der „Torjägerkanone“. Auch wenn es anstelle einer schmucken Trophäe wie in der Bundesliga eher um die „goldene Ananas“ geht. So ist die Lage von Kreisliga A bis Oberliga.

Kreisliga A In der A-Liga Mönchengladbach-Viersen ist Harith Jargavani vom Meister SV Lürrip mit 26 Toren die Krone kaum noch zu nehmen. Einziger aussichtsreicher Verfolger ist aktuell mit Karsten Robertz der Stürmer vom ASV Süchteln II, der immerhin 23 Toren hat. Abgeschlagen sind unter anderem auf den Plätzen drei bis fünf Justin Kuhlen (Polizei SV, 19 Tore), Christian Engels (BW Wickrathhahn, 18) und Marcel Bohnen (Lürrip, 17). Letzterer hat jedoch mit 19 Assists deutlich mehr Scorerpunkte als der Rest der Top Fünf vorzuweisen. Ganz vorne in dieser Wertung ist aber die Nummer sechs der Torjägerliste. Und der ist seit Jahren immer bei den besten Scorern dabei: Thomas Tümmers von Türkiyemspor kommt aktuell auf 16 Tore und 26 Vorlage, an seine 42 Scorerpunkte kommt sonst niemand heran. Ein starker Beweis für seine Leistungskonstanz, auch mit 34 Jahren.

Bezirksliga In der Gruppe 3 der Bezirksliga, in der die regionalen Klubs antreten, könnte einer der hiesigen Vertreter das Rennen um die Krone machen. Den Führenden vor dem letzten Spieltag würde man eventuell dort nicht erwarten, schließlich gehört der 1. FC Mönchengladbach nicht zu den Spitzenteams der Saison, hat vielmehr noch nicht ganz sicher die Klasse gehalten. Allerdings stellt der 1. FC mit 77 erzielten Toren auch die sechstbeste Offensive der Liga. Folglich führt Leo Stegner mit 28 Toren die Liste der besten Torjäger an. Der erst 21-Jährige konnte in einem Spiel dieser Saison sogar einen Sechserpack schnüren. Doch dicht auf den Fersen ist ihm Nils Bonsels von TuRa Brüggen, der auf 27 Tore kommt. Mit zwölf Assists und somit 39 Scorer-Punkten liegt er in dieser Wertung vorne, Stegner kommt hier auf insgesamt 34 Punkte. Auf 39 Scorer-Punkte kommt auch Niclas Kuypers von TSV Bayer Dormagen, der mit 26 Toren auch noch nach der Torjägerkanone greifen könnte. Das könnte aber auch noch Oliver Wargalla, Angreifer vom Meister DJK Gnadental, der ebenfalls auf 26 Treffer kommt.