Schützenhilfe und Remis sichern Raisting den Klassenerhalt

Fußball; Saison 2025/26; Bezirksliga; Fabian Berg vom SV Polling (in Schwarz) im Zweikampf mit Sebastian Baur vom SV Raisting am 16. Mai 2026 – Foto: Tamara Rabuser

Auf Raistinger Seite flossen die Kaltgetränke in Strömen. „Unterm Strich hat dann auch das 1:1 gereicht“, merkte Johannes Franz an. So gerade noch schaffte es der 31-Jährige, Sachlichkeit und Feierlaune in der Balance zu halten. Dabei vergaß er nicht, sich bei einem Konkurrenten zu bedanken. „Die Bad Heilbrunner haben uns versprochen, alles zu geben. Das haben sie auch eingehalten.“ Der 1:0-Erfolg des HSV gegen Raistings schärfsten Konkurrenten im Kampf um den rettenden elften Platz, den TSV Geiselbullach, nahm dem Endergebnis des eigenen Spiels die Bedeutung. Da war es dann auch nicht mehr schlimm, dass Frederik Specht zu Beginn einen Elfmeter verschoss (11.).

Was für eine Erlösung, welch grenzenloser Jubel, wie großartig das Zusammenspiel von Dankbarkeit und Wehmut. Johannes Franz verabschiedet sich nach acht Jahren beim SV Raisting mit dem Klassenerhalt und bewahrte seine Mannschaft nach schwierigem Start und einer Saison voller Hindernisse vor dem Abrutschen in den Fußball auf Kreisebene. Für die Raistinger geht es nunmehr in die Sommerpause. Beim SV Polling blicken sie hingegen nach dem 1:1 (0:0) im Landkreisderby auf den morgigen Dienstag und das Erstrunden-Hinspiel der Abstiegsrelegation. Als Herausforderer reist der TSV Ebersberg, Tabellenzwölfter der Bezirksliga Ost, an den Jakobsee.

Raisting hatte im ersten Abschnitt die besseren Möglichkeiten, verpasste es aber, frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen. Anfangs der Schlussphase traf dann Luca Sigl endlich mit einem direkt verwandelten Freistoß zum 1:0, um zwei Minuten später mit der Ampelkarte vom Platz zu fliegen. „Damit schaden wir uns sofort wieder selbst“, merkte Franz an. Dennoch vergab Marius Suchanoff noch vor dem Pollinger Ausgleich die große Chance aufs 2:0. „Bitter aus unserer Sicht“, befand Franz. Letztlich aber überwog bei ihm die Freude: „Wir sind unheimlich froh und stolz, über dem Strich gelandet zu sein.“

Bei Polling überraschte zunächst die Berufung von Michael Schöttl. Der frühere Trainer des Teams ließ sich nach ein paar Trainings überreden, im Abstiegskampf mitzuhelfen. „Er tut uns hinten brutal gut, weil er viel redet“, erläuterte Coach Max Jochner die jüngste Personalie. Dass Schöttl sogleich den Elfmeter verursachte, störte nicht weiter. Wichtiger war für Jochner, dass Christian Baierlacher noch den Gleichstand markierte. „Wichtig für die Moral“, bekannte der Coach.