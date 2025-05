Schützenhilfe für Kosova: Süchteln schlägt bei Hansen-Debüt Remscheid

Das Debüt von Volker Hansen als neuer Coach von Süchteln schien nach einem raschen Doppelpack von Antonio Zupo, der innerhalb weniger Augenblicke zweimal gegen die Gäste traf (11. & 12.), nach hinten loszugehen. Auf Vorarbeit von Leon Falter traf Leo Rennett aber noch vor dem Seitenwechsel zum Anschlusstreffer und heizte die Comeback-Chancen der Auswärtsfahrer an.

Süchteln stand in der Hinrunde noch im Feld der Titelkandidaten, rutschte in der Rückrunde aber eklatant haben. In der Tabelle der zweiten Saisonhälfte belegte der ASV vor diesem Duell sogar nur einen Abstiegsplatz. Falter und Rennett standen im zweiten Durchgang erneut im Fokus, schließlich legten sie die beiden Tore von Melano Thier auf; seine zwei Treffer ließen die Partie in einen Auswärtssieg kippen und damit auch den FC Kosova jubeln: Remscheid hat es nämlich verpasst, Platz zwei zu übernehmen. Siegen Tabellenführer VfL Jüchen-Garzweiler und Kosova am Wochenende, wenn Remscheid dann wegen des Rückzugs des 1. FC Viersen spielfrei hat, könnte sich das kleine Oberliga-Fenster, das durch den Viersener Rückzug aufging, schon wieder geschlossen haben.

Vorbericht: Setzt FC Remscheid den FC Kosova unter Druck?

Der FC Remscheid spielt am Donnerstag gegen den ASV Einigkeit Süchteln im Nachholspiel - und die Partie des 28. Spieltags der Landesliga, Gruppe 1, hat in dieser Woche eine neue Wendung bekommen: Remscheid kann den FC Kosova Düsseldorf in der Tabelle überholen und den Aufstiegsplatz zwei übernehmen.