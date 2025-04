Schützenhilfe für Grünwald "lässt uns alle Chancen offen"

tsv grünwald, weiß, gegen spvgg unterhaching 2, 29.03.2025florian de pratofoto: bro – Foto: brouczek

Grün-Weiße liegen im Bayernliga-Abstiegskampf aussichtsreich im Rennen.

Es klingt zunächst paradox: Dass der TSV Grünwald nach seiner 0:3-Niederlage in Pipinsried am Freitagabend tags darauf wieder auf den drittletzten Platz zurückfiel, war eine gute Nachricht für den Bayernliga-Neuling. Denn die vorbeigezogene SpVgg Unterhaching II sorgte mit ihrem 3:2-Sieg beim FC Ismaning dafür, dass dieser auf dem letzten gesicherten Nichtabstiegsplatz den Grün-Weißen nicht enteilen konnte. Sieben Punkte Rückstand bei einem Nachholspiel in der Hinterhand: Das bedeutet, dass der TSV vor dem Gastspiel beim SV Kirchanschöring am heutigen Gründonnerstag (Anstoß 19 Uhr) weiter auf die direkte Rettung hoffen darf. Gestern, 19:00 Uhr SV Kirchanschöring Kirchanschör TSV Grünwald Grünwald 3 2 Abpfiff

„Dass Haching andere mit reinzieht, lässt uns alle Chancen offen. Aber das ist für mich nur eine Randnotiz. Wenn wir unsere Aufgaben nicht machen, brauchen wir vom direkten Klassenerhalt nicht reden“, stellt Florian de Prato indes klar. Und Grünwalds Trainer weiß, dass im Rupertiwinkel eine besondere Aufgabe auf sein Team wartet: „Kirchanschöring zeichnet sich durch eine im positiven Sinn eigenartige Atmosphäre mit einem coolen Publikum aus. Es ist schön dort zu spielen. Ich habe das zwei- oder dreimal erlebt und habe nur gute Erinnerungen.“ Sportlich wird sich seine Mannschaft allerdings strecken müssen, um mit guten Erinnerungen nach Hause zu fahren. Kirchanschöring siegte zuletzt fünfmal in Folge, liegt auf Rang sechs, hat allerdings keine Regionalliga-Bewerbung abgegeben. „Die Aufgabe wird nicht weniger schwer als in Pipinsried“, weiß de Prato, den der zu lasche Auftritt dort mächtig ärgerte. „Wir haben im Training alles klar angesprochen, haben sehr intensiv trainiert. Wir sind jetzt klar im Kopf, ich denke, wir werden eine andere Einstellung haben“, hofft der Coach auf die entsprechende Reaktion, denn: „Wenn wir die Kombination aus hart arbeiten und Fußball spielen hinbekommen, wie in den ersten Spielen nach der Winterpause, bin ich zuversichtlich. Wenn wir nur ein bisschen Fußball spielen wollen, sehe ich große Probleme.“