Schützenhilfe für den TSV Kammlach

Beim TSV Kammlach wurde am Vatertag auch die Kreisliga-Meisterschaft gefeiert. – Foto: Ben Lippl

Die ersten Entscheidungen sind in der Allgäuer Kreisliga Nord gefallen. Der FSV Lamerdingen muss nach der 2:5-Niederlage gegen den TSV Kammlach den Gang in die Kreisklasse antreten - und die Kammlacher hatten sich eine komfortable Situation für den Saisonendspurt verschafft. Tags darauf durfte der Spitzenreiter dann richtig feiern, was nur zum Teil mit dem Vatertag zu tun hatte. Denn als die Kunde von der 1:2-Niederlage des TV Bad Grönenbach gegen den TSV Mindelheim eintraf, war klar: Kammlach ist Meister und steigt damit in die Bezirksliga Süd auf.

Der TSV Kammlach feierte beim FSV Lamerdingen einen deutlichen 5:2-Auswärtssieg. Dabei gelang dem neuen Meister ein Blitzstart. Bereits in der 5. Minute ging der TSV durch Peter Müller in Führung. Nur eine Minute später erhöhte Manuel Funk auf 2:0. Kammlach blieb spielbestimmend und stellte durch den zweiten Treffer von Peter Müller in der 28. Minute auf 3:0. Direkt nach der Pause sorgte Jonas Funk mit dem 4:0 für die Vorentscheidung. Lamerdingen zeigte Moral und verkürzte durch Christoph Natterer (48.) sowie Dominik Schurr (58.) auf 2:4. Doch Darius Argintaru machte in der 76. Minute alles klar und stellte den Endstand her. Kurz vor Spielende sah Patrick Starker vom FSV Lamerdingen die Gelb-Rote Karte (90.).

Schiedsrichter: Lukas Schön (Egg an der Günz) - Zuschauer: 50

Keine Tore sahen die Fans beim Duell zwischen dem TSV Ottobeuren und der SG Sontheim/Westerheim. Beide Mannschaften lieferten sich eine intensive Begegnung mit viel Einsatz im Mittelfeld, konnten ihre Chancen jedoch nicht konsequent nutzen.

Schiedsrichter: Emre Sensoy (Memmingen) - Zuschauer: 220

Der TSV Mindelheim konnte den späten Siegtreffer beim TV Bad Grönenbach bejubeln. – Foto: Karin Kappes

Der TSV Mindelheim überraschte beim TV Bad Grönenbach mit einem späten 2:1-Auswärtssieg. Anel Junuzovic hatte Mindelheim in der 37. Minute in Führung gebracht. Bad Grönenbach steckte jedoch nicht auf und kam in der 73. Minute durch Marco Rauh zum verdienten Ausgleich. Als vieles bereits auf ein Unentschieden hindeutete, schlug Mindelheim in der Nachspielzeit nochmals zu: Luis Wanninger erzielte den umjubelten Siegtreffer.

Schiedsrichter: Burhan Secgin (Pfaffenhausen) - Zuschauer: 120

Der TSV Altusried und der SV Oberegg trennten sich in einer umkämpften Partie mit 1:1. Oberegg erwischte einen Traumstart: Bereits in der zweiten Minute sorgte Kilian Moser fur das 0:1. Altusried zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt und kämpfte sich im Laufe der Begegnung immer besser ins Spiel. In der 58. Minute gelang Fabio Difilippo schließlich der verdiente Ausgleich.

Schiedsrichter: Simon Höscheler (Pfronten) - Zuschauer: 70

Der SV Lachen feierte gegen die DJK SV Ost Memmingen einen klaren 5:0-Heimsieg. Moritz Notz brachte die Gastgeber in der 34. Minute in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Marco Mendler auf 2:0 (41.). Auch nach dem Seitenwechsel blieb Lachen dominant. Erneut Mendler traf in der 57. Minute zum 3:0, ehe Ralf Kretzschmar nur fünf Minuten später nachlegte. Den Schlusspunkt setzte Daniel Krön in der 83. Minute mit dem Treffer zum 5:0-Endstand.

Schiedsrichter: Michael Neukirch (Kempten) - Zuschauer: 120

Der TSV Lautrach-Illerbeuren machte es spannend und sicherte sich beim SC Ronsberg den 2:1-Sieg erst in letzter Minute. Alexander Pertlwieser hatte die Lautracher bereits in der 19. Minute in Führung. Nach der Pause kämpfte sich Ronsberg zurück in die Begegnung und glich durch Tim Albat per Foulelfmeter in der 49. Minute aus. In einer intensiven Schlussphase drängten beide Teams auf den Siegtreffer. Dieser gelang schließlich Florian Schwamm in der 90. Minute für den TSV.

Schiedsrichterin: Sarah Wörle (Lamerdingen) - Zuschauer: 120

Die Zuschauer in Boos sahen ein torreiches Spiel, in dem sich der TSV Kirchheim letztlich mit 5:3 durchsetzte. Die Kirchheimer erwischten einen perfekten Start: Daniel Geiger traf bereits in der 4. Minute zum 1:0, ehe Niko Titz nur fünf Minuten später erhöhte. Kurz vor der Pause wurde die Partie dann turbulent. Sebastian Egger verkürzte für Boos auf 1:2 (41.), doch im direkten Gegenzug stellte Jonas Westermaier den alten Abstand wieder her. Noch vor dem Halbzeitpfiff sorgte ein Eigentor von Dominik Ziegler-Freisinger für das 2:3.

In der zweiten Halbzeit traf Daniel Geiger erneut zum 4:2 für Kirchheim (71.). Boos kam durch einen verwandelten Foulelfmeter von Marco Gröner in der 85. Minute nochmals heran, doch erneut Daniel Geiger machte mit seinem dritten Treffer in der Nachspielzeit alles klar.

Schiedsrichter: Max Angenendt (Blaubeuren) - Zuschauer: 100