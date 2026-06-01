Schützenfeste zum Saisonfinale – 24 Tore in fünf Spielen

SpVgg Neuching 2 – SC Kirchasch 2 4:0 (3:0) – In der 14. Minute verwertete Jonas Schiemann ein Zuspiel zur Neuchinger Führung, vier Minuten später lief er der KSC-Defensive davon und erhöhte auf 2:0. Nach einer tollen Kombination über rechts und dem Treffer von Andreas Obermaier war die Partie zur Pause entschieden. Obermaier sorgte auch für den Endstand, als er platziert aus 20 Metern traf. Neuchings Pressesprecher Georg Weber war zufrieden: „Das war ein verdienter Erfolg und umso schöner, dass wir Stefan Kressirer nach über 15 Jahren gebührend verabschieden konnten.“

FC Lengdorf 2 – FC Finsing 2 3:1 (1:0) – Einen starken Saisonabschluss feierte der Tabellenzehnte FC Lengdorf 2: „Wir waren klar besser und haben verdient gewonnen“, sagte Trainer Christoph Kotter zufrieden nach dem Sieg über den Tabellenvierten. Nach zehn Minuten traf Josef Neumeier per Strafstoß zur Führung, bis zur Pause nutzte Lengdorf seine sich bietenden Chancen aber nicht. Wer dachte, dass Finsing nach der Pause aufs Gaspedal drückt, sah sich getäuscht, denn Lengdorf war gefährlicher. Erst traf Alexander Kiefinger zum 2:0, Goalgetter Alexander Stark erhöhte auf 3:0. Finsing gelang noch der Ehrentreffer durch Michael Beyer (85.).

SV Walpertskirchen 2 – TSV Grüntegernbach 4:2 (4:0) – Eine bärenstarke erste Hälfte sah WSV-Trainer Louis Schwarz: „Wir sind richtig gut gestartet und waren von Anfang an hellwach.“ Markus Lanzinger traf nach 15 Minuten zum 1:0, Adrian Alexy, Benedikt Fritsch nach überragender Alexy-Vorlage sowie Georg Schuler schraubten die Führung bis zum Pausentee auf 4:0. Nach dem Seitenwechsel war der WSV schläfrig, was die Gäste, Tabellendritter, ausnutzten und durch Treffer von Luka Selmani und Moritz Greimel auf 2:4 herankamen. „Da waren wir nicht auf der Höhe, haben uns aber schnell gefangen, deshalb geht der Sieg auch in Ordnung.“

FC Hörgersdorf – SG Hörlkofen/Wörth 6:0 (1:0) – Von einem „schönen Abschluss“ sprach Hörgersdorfs Trainer Felix Stocklauser, auch wenn es zur Pause nur 1:0 stand: Johannes Wendlinger hatte nach einer Ecke per Kopf getroffen. Nach dem Wechsel drehten die Gastgeber auf, und nach einem Doppelschlag von Felix Brenninger und Mathias Benningsfeld war die Messe gelesen. In der 80. Minute begann die Show von Goalgetter Martin Stöckl, bis zum Schlusspfiff noch dreimal traf, was Stocklauser freute: „Mit seinen Last-Minute-Toren ist er jetzt noch zum Toptorjäger aufgestiegen.“

TSV Dorfen 2 – TSV Isen 4:0 (3:0) – Von Beginn an übernahm Kreisklassen-Aufsteiger Dorfen das Kommando, was in Minute 15 in der Führung von Ferdinand Rühl, der sein letztes Spiel machte, mündete. Jakob Heilmaier erhöhte auf 2:0, Thomas Ertl verwertete eine starke Einzelleistung von Kilian Lekse zur Vorentscheidung. Nach dem Seitenwechsel patzte Isen in der Defensive, Bernardo Kittler Vender nutzte dies allein vor dem Keeper zum 4:0-Endstand. Zwar schaltete Dorfen dann einen Gang herunter, wirklich gefährlich wurde Isen aber nicht mehr.