Schützenfeste und Stolpersteine: Ein Spieltag mit klaren Botschaften

Der 16. Spieltag der Kreisliga A2 Bochum brachte genau das, was im Vorfeld angedeutet wurde: Während einige Favoriten ihrer Rolle gerecht wurden, gerieten andere spürbar ins Wanken. Vor allem an der Tabellenspitze und im unteren Drittel wurden klare Signale gesetzt.

Der größte Paukenschlag ereignete sich beim Ligaprimus. TuS Stockum unterlag überraschend Concordia Wiemelhausen II mit 0:2. Nach einer kontrollierten, aber ideenarmen ersten Hälfte schlugen die Gäste nach der Pause eiskalt zu. Giosue Tolu (53.) und Johannes Stang (62.) sorgten für die seltene Heimniederlage des Tabellenführers, der trotz der Pleite mit 39 Punkten an der Spitze bleibt, den Vorsprung jedoch schrumpfen sieht.

Ebenfalls oben dran bleibt SV Langendreer 04, das beim 7:1-Auswärtssieg bei Adler Riemke II ein echtes Ausrufezeichen setzte. Zwar ging Riemke früh in Führung, doch Langendreer drehte die Partie noch vor der Pause. Nach dem Platzverweis gegen Hani Alhanto, der nur wenige Minuten auf dem Feld stand, brachen beim Gastgeber alle Dämme. Dario Kühn, Timo Schenkluhn, Ilias Yousfi und Silas Klee schraubten das Ergebnis in die Höhe.

Nutznießer ist RW Stiepel, das seine Pflichtaufgabe souverän erfüllte. Beim 3:0 gegen DJK TuS Ruhrtal Wittenpräsentierte sich der Tabellenzweite reif und stabil. Johannes Berk traf früh und erneut im zweiten Durchgang, ehe Constantin Ehrhardt per Strafstoß den Endstand herstellte. Stiepel bleibt mit 35 Punkten voll auf Aufstiegskurs.

Querenburg eiskalt – Weitmar mit Big Points

Im direkten Duell zweier formstarker Teams setzte sich TuS Querenburg deutlich durch. Beim 5:1 beim FSV Wittenüberzeugten die Gäste mit Effizienz und Durchschlagskraft. Pawel Reck traf doppelt und steht nun bei 17 Saisontoren. Querenburg festigt Platz vier und bleibt in Schlagdistanz zur Spitzengruppe.

Ein wichtiges Zeichen setzte SC Weitmar 45 II im Kampf um Abstand nach unten. Gegen TuRa Rüdinghausen gelang ein klarer 3:0-Heimsieg. Treffer von Felix Beck, Nils Tim Krieter und Lasse Amft sorgten für einen verdienten Erfolg, der Weitmar auf 22 Punkte bringt und Rüdinghausen vorerst auf Rang sechs hält.

Torfestival in Wilhelmshöhe – Keller bleibt dramatisch

Ein echtes Offensivspektakel lieferten SuS Wilhelmshöhe und Türk Amacspor Dahlhausen. Beim 11:0-Kantersieg der Gastgeber war das Spiel bereits früh entschieden. Niclas Roggenbuck, Enrico Moreno Krehl und Taoufik Hlaouit ragten heraus. Wilhelmshöhe springt damit auf Platz sieben und stellt mit nun 54 Treffern eine der gefährlichsten Offensiven der Liga.

Im Tabellenkeller bleibt die Lage für DJK Märkisch Hattingen prekär. Trotz zweimaliger Führung unterlag das Schlusslicht TuS Kaltehardt mit 2:3. Überragender Mann war Nils Niemeier, der alle drei Treffer für Kaltehardt erzielte und sein Team auf 20 Punkte hievte.

Ebenfalls deutlich unterlag SV Herbede II, das gegen DJK Teutonia Ehrenfeld mit 1:5 verlor. Die Gäste zeigten sich spielstark und konsequent, Herbede bleibt mit 19 Punkten weiter gefährdet.

Fazit

Der 16. Spieltag bestätigte die Vorzeichen nur teilweise. Stockum bleibt zwar Tabellenführer, ist aber verwundbar. Stiepel und Langendreer erhöhen den Druck spürbar. Im Mittelfeld schiebt sich Querenburg weiter nach vorne, während im Tabellenkeller Märkisch Hattingen und Adler Riemke II zunehmend unter Zugzwang geraten. Die Liga bleibt spannend – an der Spitze wie am Ende der Tabelle.