 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligabericht

Schützenfeste und Last-Minute-Dramen

Schwabing II zieht davon, Verfolger patzen und Istiklal feiert 8:3-Gala

von Helmut Kampa · Heute, 21:27 Uhr · 0 Leser

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Kreisklasse 2
SC Inh. Moos
Unterföhring II
Schleißheim
SV Lohhof II

Der vorletzte Spieltag der Kreisklasse München 2 brachte die Vorentscheidung im Aufstiegsrennen. Während der FC Eintracht München bei der 1:5-Klatsche gegen Alte Haide völlig einbrach, rettete der SV Riedmoos ein spätes 2:2-Remis im Derby gegen Inhauser Moos und geht nun mit zwei Punkten Vorsprung ins finale Rennen um den Relegationsplatz. Meister Schwabing II siegte derweil souverän mit 4:2, während der SV Istiklal München beim geschichtsträchtigen 8:3-Schützenfest gegen Unterföhring II für das absolute Highlight des Wochenendes sorgte.

Morgen, 19:00 Uhr
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau II
SV Türkspor Allach
SV Türkspor AllachSV Türkspor
19:00

So., 17.05.2026, 11:00 Uhr
SV Italia 1965 München
SV Italia 1965 MünchenSV Italia M.
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing II
2
4
Abpfiff
Der bereits feststehende Meister zeigte vor 50 Zuschauern keine Motivationsprobleme, wackelte aber kurz, als Rosario Lo Giudice (15.) die Gastgeber in Führung brachte. Noch vor der Pause drehte der Primus auf: Konstantin Peuser (35.), Petros Kitsidis (39.) und Juliano Schanzer (45.) stellten die Weichen auf Sieg. Michael Düber (51.) legte nach, während das späte Tor von Robert Söltl (86.) für Italia nur noch Ergebniskosmetik war.

So., 17.05.2026, 14:30 Uhr
SC Inhauser Moos
SC Inhauser MoosSC Inh. Moos
SV Riedmoos
SV RiedmoosRiedmoos
2
2
Abpfiff
Der Tabellenzweite aus Riedmoos zeigte Moral, verpasste aber den Befreiungsschlag im Kampf um die Relegation. Maximilian Rabl (17.) und Mathias Treffer (19.) brachten Inhauser Moos blitzschnell in Front. Nach dem Seitenwechsel blies der Favorit zur Aufholjagd: Jose Santos de Arruda verkürzte per Foulelfmeter (61.), ehe Luca Römmelt (83.) den späten und extrem wichtigen Ausgleichspunkt rettete.

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
FC Fasanerie Nord
FC Fasanerie NordFasanerie N.
FC Phönix Schleißheim
FC Phönix SchleißheimSchleißheim
2
1
Abpfiff
Nichts für schwache Nerven! Drazen Pejic schockte die Fasanerie früh (10.), doch Leopold Pfeiffer besorgte schnell den Ausgleich (25.). Nach der Ampelkarte gegen Schleißheims Amin Toure (76.) spielten die Gastgeber auf Sieg. In der 90. Minute erlöste David Jocher die Heimfans mit dem Last-Minute-Siegtreffer zum 2:1.

Sa., 16.05.2026, 12:30 Uhr
FC Alte Haide - DSC München
FC Alte Haide - DSC MünchenAlte Haide II
FC Eintracht München
FC Eintracht MünchenFC Eintracht
5
1
Abpfiff
Die Hausherren feierten einen extrem wichtigen Befreiungsschlag im Tabellenkeller und schockten den Aufstiegsaspiranten deutlich. Überragender Mann auf dem Platz war Valentin Frey, der die Eintracht mit einem Dreierpack (22., 37., 83.) fast im Alleingang erlegte. Thomas Würzbauer (45.) und Moritz Fest (71.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe.

So., 17.05.2026, 13:00 Uhr
SV Istiklal München
SV Istiklal MünchenSV Istiklal
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring II
8
3
Abpfiff
Ein historisches Spektakel erlebten die 35 Zuschauer an diesem Spieltag. Nach Toren von Baris Ucar (10.), Halil Üzüm (29., 48.), Cengiz Devrim (55.) und Halil Bursa (75.) brachen bei Unterföhring alle Dämme. In den Schlussminuten drehte Ergin Basriev völlig auf und schraubte das Konto mit einem lupenreinen Hattrick (77., 89., 90.) auf acht Treffer. Die Tore von Nikandish-Asl (42.), Leitner (83.) und Chirikov (85.) gingen im Offensivwirbel komplett unter.