Schützenfeste und Last-Minute-Dramen

Der vorletzte Spieltag der Kreisklasse München 2 brachte die Vorentscheidung im Aufstiegsrennen. Während der FC Eintracht München bei der 1:5-Klatsche gegen Alte Haide völlig einbrach, rettete der SV Riedmoos ein spätes 2:2-Remis im Derby gegen Inhauser Moos und geht nun mit zwei Punkten Vorsprung ins finale Rennen um den Relegationsplatz. Meister Schwabing II siegte derweil souverän mit 4:2, während der SV Istiklal München beim geschichtsträchtigen 8:3-Schützenfest gegen Unterföhring II für das absolute Highlight des Wochenendes sorgte.

Der bereits feststehende Meister zeigte vor 50 Zuschauern keine Motivationsprobleme, wackelte aber kurz, als Rosario Lo Giudice (15.) die Gastgeber in Führung brachte. Noch vor der Pause drehte der Primus auf: Konstantin Peuser (35.), Petros Kitsidis (39.) und Juliano Schanzer (45.) stellten die Weichen auf Sieg. Michael Düber (51.) legte nach, während das späte Tor von Robert Söltl (86.) für Italia nur noch Ergebniskosmetik war.

Der Tabellenzweite aus Riedmoos zeigte Moral, verpasste aber den Befreiungsschlag im Kampf um die Relegation. Maximilian Rabl (17.) und Mathias Treffer (19.) brachten Inhauser Moos blitzschnell in Front. Nach dem Seitenwechsel blies der Favorit zur Aufholjagd: Jose Santos de Arruda verkürzte per Foulelfmeter (61.), ehe Luca Römmelt (83.) den späten und extrem wichtigen Ausgleichspunkt rettete.

Nichts für schwache Nerven! Drazen Pejic schockte die Fasanerie früh (10.), doch Leopold Pfeiffer besorgte schnell den Ausgleich (25.). Nach der Ampelkarte gegen Schleißheims Amin Toure (76.) spielten die Gastgeber auf Sieg. In der 90. Minute erlöste David Jocher die Heimfans mit dem Last-Minute-Siegtreffer zum 2:1.

Die Hausherren feierten einen extrem wichtigen Befreiungsschlag im Tabellenkeller und schockten den Aufstiegsaspiranten deutlich. Überragender Mann auf dem Platz war Valentin Frey, der die Eintracht mit einem Dreierpack (22., 37., 83.) fast im Alleingang erlegte. Thomas Würzbauer (45.) und Moritz Fest (71.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe.

Ein historisches Spektakel erlebten die 35 Zuschauer an diesem Spieltag. Nach Toren von Baris Ucar (10.), Halil Üzüm (29., 48.), Cengiz Devrim (55.) und Halil Bursa (75.) brachen bei Unterföhring alle Dämme. In den Schlussminuten drehte Ergin Basriev völlig auf und schraubte das Konto mit einem lupenreinen Hattrick (77., 89., 90.) auf acht Treffer. Die Tore von Nikandish-Asl (42.), Leitner (83.) und Chirikov (85.) gingen im Offensivwirbel komplett unter.