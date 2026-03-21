Schützenfeste und Keller-Dramen: Der 23. Spieltag liefert Spektakel

– Foto: Zafer Hosman

In der Verbandsliga Württemberg markierte der heutige Abschluss des 23. Spieltags eine Zäsur im Aufstiegsrennen und sorgte gleichzeitig für massive Verschiebungen in der unteren Tabellenhälfte. Es war ein Spieltag voller Leidenschaft und sportlicher Dramatik.

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Vor 350 Zuschauern entwickelte sich zwischen den Young Boys Reutlingen und dem TSV Oberensingen ein intensiver Abnutzungskampf. Beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe und neutralisierten sich weitestgehend in den entscheidenden Zonen. Trotz leidenschaftlicher Zweikämpfe und einer hohen taktischen Disziplin blieb der entscheidende Torjubel an diesem Abend aus. In diesem torlosen Remis fielen keine Tore, da die Defensivreihen beider Teams über die gesamte Spielzeit hinweg keine nennenswerten Schwächen offenbarten. Durch diesen Punktgewinn festigen die Young Boys Reutlingen ihre Spitzenposition und stehen nun bei 55 Punkten. ---

Vor 300 Zuschauern untermauerten die Sportfreunde Schwäbisch Hall ihre Ambitionen auf einen gesicherten Mittelfeldplatz. Den Torreigen eröffnete Benjamin Kurz bereits in der 7. Minute mit dem 1:0. Kurz vor der Pause, in der 43. Minute, erhöhte Philipp Minder auf 2:0. Die Gäste des FSV Waiblingen schöpften kurzzeitig Hoffnung, als Marvin Zimmermann in der 53. Minute per Foulelfmeter auf 2:1 verkürzte. Die Hoffnungen erhielten jedoch einen herben Dämpfer, als Igor Jelic in der 57. Minute mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde. In Überzahl stellte erneut Benjamin Kurz in der 68. Minute mit dem 3:1 die Weichen auf Sieg. Den Schlusspunkt setzte Luis Pfeiffer in der Nachspielzeit (95.+5) zum 4:1-Endstand. ---

Eine deutliche Angelegenheit erlebten die 220 Zuschauer in Ehingen. Die Gäste der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach zeigten sich von Beginn an hellwach. Philipp Tabatabai sorgte mit einem Doppelschlag in der 16. Minute zum 0:1 und in der 22. Minute zum 0:2 für eine frühe Vorentscheidung. Trotz einer Gelb-Roten Karte gegen Tim Ulrich Ruth in der 62. Minute ließen die Gäste nichts mehr anbrennen. In Unterzahl schraubten Yusuf Emre Baran in der 80. Minute auf 0:3 und Luca Wünsch in der Nachspielzeit (94.+4) auf 0:4 das Ergebnis in die Höhe. ---

Ein wahres Torfestival bekamen die 50 Zuschauer in Weilimdorf geboten. Der TSV Weilimdorf ging zunächst kurios durch ein Eigentor von Leon Gunst in der 11. Minute mit 1:0 in Führung. Die Sportfreunde Dorfmerkingen antworteten jedoch: Daniel Nietzer glich in der 30. Minute zum 1:1 aus, gefolgt vom 1:2 durch Benjamin Walter in der 39. Minute und dem 1:3 durch erneut Daniel Nietzer in der 41. Minute. Zwar verkürzte Samir Genc in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) auf 2:3, doch ein weiteres Eigentor, diesmal durch Jonathan Zinram-Kisch in der 53. Minute zum 2:4, brach den Widerstand der Hausherren. Fabio Mango in der 69. Minute zum 2:5 und Fabian Ehrmann in der 79. Minute zum 2:6-Endstand machten das Debakel für Weilimdorf perfekt. ---

In einer engen und von Taktik geprägten Partie vor 70 Zuschauern behielt der SV Fellbach knapp die Oberhand. Das goldene Tor des Tages erzielte Patrick Fossi in der 49. Minute zum 1:0-Sieg. Dieser Erfolg ist für die Fellbacher Gold wert, da sie mit nun 36 Punktenklettern. ---

Vor 250 Zuschauern feierte der FC Rottenburg einen enorm wichtigen 5:1-Heimsieg im Duell gegen den FC Esslingen. Aaron Leyhr brachte die Gastgeber in der 15. Minute mit 1:0 in Führung. Danach schlug die Stunde von Lukas Behr, der mit Toren in der 28. Minute (2:0) und der 31. Minute (3:0) früh für klare Verhältnisse sorgte. Esslingen keimte in der 65. Minute durch den Treffer von Florian Haradinaj zum 3:1 noch einmal Hoffnung auf, die jedoch nur sechzig Sekunden später durch Maxime Ackermann (66. Minute, 4:1) im Keim erstickt wurde. Den 5:1-Endstand markierte Ali Hamdar in der 79. Minute. ---

Der Tabellenzweite FC Holzhausen gab sich vor 200 Zuschauern keine Blöße. Bereits in der 6. Minute stellte Enrico Huss die Weichen mit dem 1:0 auf Sieg. Gegen die defensivstarken Gäste von Calcio Leinfelden-Echterdingen dauerte es jedoch bis zur 90. Minute, ehe Jovan Djermanovic mit dem 2:0 alles klar machte. ---

Im Duell vor 400 Zuschauern teilten sich der TSV Berg und der VfB Friedrichshafen die Punkte. Markus Maurer brachte die Hausherren in der 32. Minute mit 1:0 in Führung. Praktisch mit dem Pausenpfiff in der Nachspielzeit (45.+1) gelang Dennis Blaser der 1:1-Ausgleich für den Aufsteiger. In einer hitzigen Schlussphase sah Eugen Strom vom VfB Friedrichshafen in der 90. Minute noch die Gelb-Rote Karte.