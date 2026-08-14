Schützenfeste in Nittel machen Lust auf mehr

Der Dreifachtorschütze vom Sonntag, Jan Dixius, sowie Martin Müller und Tim Vogel kamen in der Sommerpause von der SG Ayl, Jonas Brill vom SV Tawern II zurück. „Sie waren damals schon Leistungsträger bei uns und sind es immer noch. Sie tragen einen großen Teil dazu bei, dass wir uns sportlich weiterentwickeln. Gerade unsere Jungen können von ihnen lernen. Sie können Anker für alle anderen sein“, so Buchheit. Besonders viel Spaß macht derzeit Dylan Trip. Der 18-Jährige ist sogar noch für die A-Junioren spielberechtigt. Im Pokal gegen Pölich II gelang ihm bereits ein Dreierpack. „Ein extrem starker Spieler und einer von denen, die Schritt für Schritt aus der A-Jugend hochrücken“, so Buchheit.