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Mannschaft der Woche
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Schützenfeste in Nittel machen Lust auf mehr
Kreisliga C 16: SG Obermosel-Nittel hat sich weiter verstärkt und nennt ehrgeizige Ziele. Einer sticht aus der Mannschaft heraus.
von Andreas Arens · Heute, 17:56 Uhr · 0 Leser
Elias Tamburini war finnischer U20-Nationalspieler und macht im Spiel der SG Obermosel-Nittel häufig den Unterschied. – Foto: FuPa/Verein
Es geht weiter aufwärts an der Obermosel: In der zweiten Saison nach dem Abstieg aus der Kreisliga B und im Anschluss an eine stabile C16-Runde mit Platz vier scheint das Team um Trainer Carlo Buchheit nun noch mehr in der Lage zu sein, um ganz vorne mitzuspielen. Die Kantersiege im Kreispokal über die SG Pölich-Schleich/Detzem II (9:0) und zum Start in der C16 im Derby gegen den SV Konz II (8:2) lassen aufhorchen.
Gegen Konz II lag der frühere A-Ligist zunächst mit 0:1 und 1:2 zurück. „Es waren zwei Angriffe, die nach individuellen Fehlern von uns zu Toren geführt haben. Wir aber hatten eigentlich immer die Kontrolle“, berichtet Buchheit. Mitte der ersten Hälfte hatten die Vereinigten aus Nittel, Wellen und Temmels die Partie bereits gedreht, ehe Nico Kuhns Aktion als Tätlichkeit gewertet wurde, er Rot sah und die Hausherren fortan in Überzahl agieren konnten. Zur Pause hieß es 5:2. Dreimal legte die SG im zweiten Durchgang noch nach. Zahlreiche weitere Möglichkeiten blieben ungenutzt.