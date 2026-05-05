Schützenfeste in der Fremde – Kantersieg für Günding

– Foto: Hermann Feldmeier

Klare Verhältnisse auf den Plätzen der B-Klasse!

Der Sonntag startete mit einer Demonstration der Offensivstärke. Der SV Haimhausen II ließ beim FC Phönix Schleißheim II keine Zweifel aufkommen und sicherte sich einen deutlichen Auswärtserfolg, der die Gastgeber tiefer in die Krise zieht. Parallel dazu untermauerte der FC Muschetarii seine Aufstiegsambitionen durch einen souveränen Heimsieg gegen den TSV 1929 Schwabhausen II. Damit rückt die Spitze extrem eng zusammen, was für ein Herzschlagfinale an den letzten Spieltagen sorgt.

Bleibt das Aufstiegsrennen bis zum Ende offen?

Auch in den weiteren Partien am Sonntag fielen die Entscheidungen deutlich aus. Der SV Ampermoching II entführte drei wichtige Punkte vom SV Niederroth II, während die SpVgg Erdweg II beim TSV Hilgertshausen II ein wahres Torfestival feierte und wichtige Zähler sammelte. Den Schlusspunkt setzte der SV Günding II, der gegen den TSV Bergkirchen II einen Kantersieg einfuhr und sich damit etwas Luft verschaffte. Da rechnerisch noch 9 Punkte möglich sind, bleibt es in beiden Tabellenregionen hochspannend.

Reicht die Kraft noch für das rettende Ufer!

An der Spitze führt der TSV Indersdorf II (45 Punkte), doch der Vorsprung ist geschmolzen: Der TSV 1929 Schwabhausen II (43) und der FC Muschetarii (42) sitzen dem Primus dicht im Nacken. Da Muschetarii noch ein Spiel weniger hat als Schwabhausen, ist hier noch alles möglich. Für den Rest der Liga ist der Aufstiegszug rechnerisch bereits abgefahren. Im Keller kämpft der FC Phönix Schleißheim II (12) gegen den direkten Abstieg; man ist auf Schützenhilfe angewiesen, um Bergkirchen (19) oder Erdweg (18) noch abfangen zu können.