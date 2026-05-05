Schützenfeste in der Fremde – Kantersieg für Günding

Klare Verhältnisse auf den Plätzen der B-Klasse!
Der Sonntag startete mit einer Demonstration der Offensivstärke. Der SV Haimhausen II ließ beim FC Phönix Schleißheim II keine Zweifel aufkommen und sicherte sich einen deutlichen Auswärtserfolg, der die Gastgeber tiefer in die Krise zieht. Parallel dazu untermauerte der FC Muschetarii seine Aufstiegsambitionen durch einen souveränen Heimsieg gegen den TSV 1929 Schwabhausen II. Damit rückt die Spitze extrem eng zusammen, was für ein Herzschlagfinale an den letzten Spieltagen sorgt.
Bleibt das Aufstiegsrennen bis zum Ende offen?
Auch in den weiteren Partien am Sonntag fielen die Entscheidungen deutlich aus. Der SV Ampermoching II entführte drei wichtige Punkte vom SV Niederroth II, während die SpVgg Erdweg II beim TSV Hilgertshausen II ein wahres Torfestival feierte und wichtige Zähler sammelte. Den Schlusspunkt setzte der SV Günding II, der gegen den TSV Bergkirchen II einen Kantersieg einfuhr und sich damit etwas Luft verschaffte. Da rechnerisch noch 9 Punkte möglich sind, bleibt es in beiden Tabellenregionen hochspannend.
Reicht die Kraft noch für das rettende Ufer!
An der Spitze führt der TSV Indersdorf II (45 Punkte), doch der Vorsprung ist geschmolzen: Der TSV 1929 Schwabhausen II (43) und der FC Muschetarii (42) sitzen dem Primus dicht im Nacken. Da Muschetarii noch ein Spiel weniger hat als Schwabhausen, ist hier noch alles möglich. Für den Rest der Liga ist der Aufstiegszug rechnerisch bereits abgefahren. Im Keller kämpft der FC Phönix Schleißheim II (12) gegen den direkten Abstieg; man ist auf Schützenhilfe angewiesen, um Bergkirchen (19) oder Erdweg (18) noch abfangen zu können.
So., 03.05.2026, 12:30 Uhr
SV Niederroth II – SV Ampermoching II
Ampermoching entführt drei Punkte aus Niederroth
Der SV Ampermoching II zeigte sich in der Fremde effizient und sicherte sich einen verdienten Auswärtssieg. Michael Bachinger brachte die Gäste früh in Front, doch Luka Biljesko gelang nach gut einer halben Stunde der Ausgleich für Niederroth. Kurz vor dem Pausenpfiff sorgte Georg Brunel für die erneute Führung der Ampermochinger. Im zweiten Durchgang machte Jürgen Maier mit dem vierten Treffer alles klar. Der SV Ampermoching II festigt damit den vierten Tabellenplatz, während der SV Niederroth II auf Rang acht verharrt.
So., 03.05.2026, 12:00 Uhr
FC Muschetarii – TSV 1929 Schwabhausen II
Muschetarii gewinnt Verfolgerduell deutlich
Im Kampf um die vorderen Plätze setzte der FC Muschetarii ein klares Ausrufezeichen. Nachdem die erste Halbzeit noch ohne Tore geblieben war, brachte Ionut Drutu die Hausherren in der 50. Minute in Führung. Nur acht Minuten später erhöhte Romulus Tudor per Foulelfmeter auf 2:0. In der Folge schraubten die Gastgeber das Ergebnis durch zwei weitere Treffer in der 68. und 72. Minute auf 4:0 hoch – weitere Torschützen sind vom Verein jedoch nicht hinterlegt worden. Der FC Muschetarii klettert durch den Erfolg auf den dritten Rang und rückt bis auf einen Zähler an Schwabhausen II heran, die trotz der Niederlage auf dem zweiten Platz verweilen.
So., 03.05.2026, 12:30 Uhr
TSV Hilgertshausen II – SpVgg Erdweg II
Erdweg feiert Kantersieg ohne Torschützenmeldung
Die SpVgg Erdweg II feierte einen deutlichen Auswärtserfolg, doch die Freude über die Tore wird durch fehlende Informationen getrübt. Torschützen sind vom Verein nicht hinterlegt worden, obwohl die Gäste gleich fünfmal einnetzten. Hilgertshausen blieb über die gesamte Spielzeit ohne eigenen Treffer. Trotz des deutlichen Sieges bleibt die SpVgg Erdweg II auf dem elften Tabellenplatz, während der TSV Hilgertshausen II weiterhin den fünften Rang belegt.
So., 03.05.2026, 11:45 Uhr
FC Phönix Schleißheim II – SV Haimhausen II
Haimhausen lässt dem Schlusslicht keine Chance
In einer einseitigen Begegnung dominierte der SV Haimhausen II das Spielgeschehen nach Belieben. Dmitro Averkieveröffnete den Torreigen in der 19. Minute, ehe Robert Kopomeh kurz vor der Pause auf 2:0 erhöhte. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel legte Robert Kopomeh seinen zweiten Treffer nach, woraufhin Manuel Lekies mit einem Doppelpack das Ergebnis weiter in die Höhe schraubte. Erneut Robert Kopomeh, Akif Sayin und schließlich Philipp Mackert machten das Debakel für die Gastgeber perfekt. Während der SV Haimhausen II auf den sechsten Tabellenplatz vorrückt, bleibt der FC Phönix Schleißheim II abgeschlagen am Tabellenende.
So., 03.05.2026, 14:30 Uhr SV Günding II – TSV Bergkirchen IIGünding lässt Bergkirchen keine Chance
In einer einseitigen Partie behielt der SV Günding II vor heimischer Kulisse deutlich die Oberhand. Die Gastgeber erzielten insgesamt fünf Treffer und ließen defensiv nichts anbrennen. Torschützen sind vom Verein jedoch nicht hinterlegt worden. Durch diesen Heimsieg festigt der SV Günding II den siebten Tabellenplatz, während der TSV Bergkirchen II weiterhin auf dem zehnten Rang der Tabelle steht.
Vorschau auf den nächsten Spieltag
Am Sonntag, den 10.05., muss Indersdorf in Ampermoching bestehen, während Schwabhausen beim SV Sulzemoos II unter Zugzwang steht. Muschetarii gastiert zeitgleich in Hilgertshausen. Das Keller-Duell zwischen Schleißheim und Erdweg am Mittwoch, den 13.05., könnte bereits die endgültige Entscheidung über den Abstieg bringen.