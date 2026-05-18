Schützenfest zur Einstimmung auf die Relegation

– Foto: Patrick Loibl

Der FC Aunkirchen hat sich mit einem 7:1-Kantersieg gegen die DJK Eintracht Patriching warm geschossen für die anstehende Relegation zur Kreisliga.

Am (unbedeutenden) letzten Spieltag startete der heimische FCA druckvoll und stellte die Weichen früh auf Sieg: Behr köpfte einen Dobler-Freistoß technisch anspruchsvoll zum 1:0 in die Maschen. In der 25. Minute erhöhte dann Bauer, der noch zahlreiche weitere Hochkaräter liegen ließ, ebenfalls per Kopf auf 2:0 - diesmal kam der Freistoß von Eder. Und als Scheibel nur wenige Minuten später den dritten Treffer folgen ließ, war die Partie eigentlich schon vorentschieden. Doch durch einen Foulelfmeter von Manhal kamen die Gäste zur Pause nochmal auf 3:1 heran.