Schützenfest zur Einstimmung auf die Relegation

Der FC Aunkirchen hat sich mit einem 7:1-Kantersieg gegen die DJK Eintracht Patriching warm geschossen für die anstehende Relegation zur Kreisliga.
Am (unbedeutenden) letzten Spieltag startete der heimische FCA druckvoll und stellte die Weichen früh auf Sieg: Behr köpfte einen Dobler-Freistoß technisch anspruchsvoll zum 1:0 in die Maschen. In der 25. Minute erhöhte dann Bauer, der noch zahlreiche weitere Hochkaräter liegen ließ, ebenfalls per Kopf auf 2:0 - diesmal kam der Freistoß von Eder. Und als Scheibel nur wenige Minuten später den dritten Treffer folgen ließ, war die Partie eigentlich schon vorentschieden. Doch durch einen Foulelfmeter von Manhal kamen die Gäste zur Pause nochmal auf 3:1 heran.
Und nach dem Seitenwechsel drängte Patriching nochmal auf den Anschlusstreffer, der aber nicht gelingen wollte. Auf der Gegenseite vergab Aunkirchen weiter beste Chancen, stellte aber durch zwei Foulelfmeter von Eder und Behr auf 5:1. Damit war die Gegenwehr der Gäste endgültig gebrochen, Forster (mit rechts!) und Eder sorgten in der Schlussphase für den 7:1-Endstand.
Damit hat der FC Aunkirchen nochmal Selbstvertrauen tanken können für die Aufstiegsrelegation. Am 23. Mai um 14 Uhr trifft der FCA in Neukirchen v. Wald auf den SV Hohenau. Der Sieger sichert sich ein Ticket in der Kreisliga, der Verlierer bekommt keine 2. Chance mehr - ein wahres Do-or-die-Spiel also!