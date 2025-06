Schützenfest zum Saisonfinale

Denn Walldorf hatte einige Personalsorgen. Diese wurden durch Akteure der II. Mannschaft und sogar durch die beiden Trainer kompensiert. Daniele Angrisani spielte 75 Minuten. Steven Abe kickte die letzten acht Minuten mit. Für beide Teams war ja die Saison gelaufen. Es ging somit um nicht mehr so viel! Beide Lager hatten dann auch die gleichen Vorgaben: einfach Spaß haben und Fußball spielen. Hildburghausen hatte hier letztendlich mehr zu zeigen.

Bis zur Halbzeit war der Stadionsprecher der meist beschäftigte Mann im weiten Rund. Denn beim Seitenwechsel waren bereits acht Treffer gefallen. Und dies waren statistisch gesehen alle fünf Minuten ein Tor. Aber auf dem Platz war diese sogar teilweise recht komprimiert. So gab es zum Beispiel in der 19. Spielminute gleich zwei Treffer - auf jeder Seite einen - zu verkünden. Und eben bis zu dieser Minute konnte Walldorf noch recht gut mithalten und sogar zwei Mal den Ausgleich erzielen. Allerdings auch mit großzügiger Unterstützung der Hildburghäuser Hintermannschaft. Dann nahm das Unheil aus Sicht der Walldörfer seinen Lauf. Die Eintracht war nicht mehr zu stoppen. Aus der erfolgreichen Mannschaft sind der Doppeltorschütze und zweifache Vorlagengeber Maximilian Schneider, der dreifache Torschütze Louis Kreußel – sehenswert war vor allem sein Hammer per Direktabnahme mit dem schwächeren linken Bein – und Linksverteidiger Dennis Krüger – der einige gute Vorstöße mit technisch anspruchsvoller Ballannahme und direkter Mitnahme im Repertoire hatte - hervorzuheben.

Und der Chefcoach hatte am Spieltag auch noch Geburtstag. Auch für Dirk Forkel war es natürlich ein erfolgreicher und schöner Geburtstag in Hildburghausen. Seine Schützlinge versüßten den tag mit gleich neun Treffern. Die Eintracht wollte gerne noch in der Schlussphase das Ergebnis zweistellig gestalten. Aber dies wäre an diesem Tag gegen die unterlegenen Gäste aus Walldorf des Guten zu viel gewesen. Eingebettet wurde das letzte Punktspiel in der Landesklasse in die Feierlichkeiten des Vereins am Wochenende zum 119-jährigen Vereins-Jubiläum. Und bei gleich elf Treffern sind die Maßstäbe für das runde Jubiläum dann im nächsten Jahr ziemlich hoch...