Schützenfest zum Jubiläum: Eishackler schießen Tölz-Legenden vom Platz

Rund 300 Zuschauern hatten sich bei besten äußeren Bedingungen am Sportpark auf der Flinthöhe zum Legendenspiel eingefunden, voller Erwartung eines fußballerischen Schmankerls. Dreimal 25 Minuten, also der von Eishacklern gewohnten Dritteleinteilung, war als Spielzeit vereinbart worden. Und während sich im ersten Abschnitt noch eine ausgeglichene Partie andeutete, brachen nach der Pause alle Dämme. Am Ende stand ein Kantersieg für das von Löwencoach Axel Kammerer betreute Team aus der benachbarten Hacker-Pschorr-Arena. Und Trainer Herbert Kühnhauser von den Fußballern musste nicht lange nach einer Erklärung suchen: „Der Gegner steht doch viel besser im Saft. Die sind absolut durchtrainiert. Meine Spieler sitzen weniger im Fitnessstudio als auf dem Sofa im Wohnzimmer.“

Außerdem trugen beim Sieger recht begabte Kicker das Leiberl. So zeigte der einstige NHL-Verteidiger Korbinian Holzer, dass er nur wenig vom Umgang mit dem Ball verlernt hat, warum er in der U 16 der Zugspitzauswahl stand und kurz vor dem Sprung in den Oberbayernkader war. Dann entschied er sich für die Eishockeykarriere, wo er ebenfalls auf der Karriereleiter nach oben kletterte. Auch Leo Pföderl, mehrfacher Deutscher Meister mit den Eisbären Berlin und gerade von der Weltmeisterschaft in Dänemark zurück, ist in jungen Jahren beim SC Gaißach auf Torejagd gegangen. Der eine oder andere bescheinigte ihm sogar größeres Talent als seine Brüder Thomas und Michael, die beim Fußball blieben. Coach Kammerer: „Ich habe schon vor dem Anpfiff gemerkt, dass alle richtig Lust auf das Spiel hatten. Und das haben sie dann auch auf den Platz gebracht.“ Besonders Pföderl drehte richtig auf, war Vorbereiter und schoss zwei Tore selbst. Die weitere Trefferausbeute teilten sich Johannes Hassmann (2), Thomas Heigl, Löwen-Rückkehrer Ludwig Nirschl, Quirin Schlager und Ex-Bayernliga-Torjäger Toms Prokopovics.

Völlig losgelöst und eine echte Gaudi

Stadionsprecher Dino Garrasi ließ mehrmals „Völlig losgelöst …“ erklingen, und stellte die SV-Kicker, samt ihrer Gewohnheiten vor. Rundum eine gelungene Angelegenheit. Pföderl: „Eine echte Gaudi war‘s, es hat wirklich Spaß g‘macht. Wichtig ist auch nicht das Ergebnis, sondern dass es dem SV Tölz etwas gebracht hat.“