Schützenfest zum Gesmolder Kirmes

Beim 11:0-Erfolg gegen den personell geschwächten und deshalb heute überforderten SV Kosova bot der SV Viktoria Gesmold eine bärenstarken Offensivleistung und kletterte in der Tabelle auf den neunten Tabellenplatz.

In dem Aufsteigerduell war der SV Viktoria Gesmold II deutlich überlegen und ging durch Moritz Klusmann früh in Führung. Jonas Schmeiduch (3 Tore), Kai Kampmann, Nils Winking und durch zwei Treffer von Hendrik Bietendorf baute Viktoria Gesmold die Führung bis zur Pause auf 7:0 aus. Die Gäste verpassten ihre beste Möglichkeit kurz vor der Pause, als Gesmolds Keeper Waldemar Nuss einen Strafstoß der SV Kosova abwehren konnte. Nach der Pause ging der Sturmlauf des Gastgebers weiter. Jonas Schmeiduch, Hendrik Bietendorf, Kai Linnemann und Björn Licher sorgten mit ihren Toren nach der Pause für ein zweistelliges Ergebnis. Auffälligster Akteur beim Sieger war mit vier Toren und drei Assists Jonas Schmeiduch.

4 Tore und 2 Assists für V. Gesmold - Jonas Schmeiduch – Foto: Fupa

Ein in der Höhe verdienter Sieg! Wir haben von Beginn an ein richtig gutes Tempo im Spiel gehabt und einige schöne Tore herausgespielt.

Auch nach der hohen Halbzeitführung sind wir weiter griffig geblieben und haben gut nach vorne gespielt. Insgesamt war es ein sehr faires Spiel. Jetzt können wir den Sieg auf der Gesmolder Kirmes feiern. Das haben sich die Jungs verdient!