Schützenfest zum Einstand: Luckenwalde siegt 20:0 in Petkus

Für den FSV 63 Luckenwalde begann am heutigen Sonntag eine neue Zeitrechnung auf dem grünen Rasen. Nachdem die Regionalligamannschaft erst am vergangenen Mittwoch in die schweißtreibende Sommervorbereitung eingestiegen war, stand bereits der erste sportliche Härtetest auf dem Programm. Vor 180 Zuschauern feierte der neue Trainer Patrick Weiser seinen Einstand an der Seitenlinie des FSV 63 Luckenwalde. Die Anspannung vor dem ersten Anpfiff der neuen Spielzeit wich schnell einer konzentrierten und leidenschaftlichen Vorstellung, bei der die Spieler die Vorgaben des Trainerstabs auf dem Sportplatz in Petkus engagiert umsetzten.

Ein geschichtsträchtiges Schützenfest in Petkus

Die Mannschaft erfüllte die Pflichtaufgabe beim Petkuser SV nicht nur plangemäß, sondern spielte sich regelrecht in einen Rausch. Bereits in der 3. Minute eröffnete Andreas Pollasch den Torreigen zum 0:1, gefolgt von Len Neumann (7.) und Clemens Koplin (8.). Die Dominanz setzte sich durch weitere Treffer von Pollasch (13., 38. per Foulelfmeter), Neumann (20.), Phil Butendeich (29., 36.) sowie einen Viererpack von Lucas Will (33., 34., 35., 43.) fort. Nach dem Seitenwechsel schraubten Max Hathaway (48., 50.), ein Eigentor von Karl Bosdorf (52.), Luca Dreihardt (62., 80.), Niklas Kaus (75.) und Fabio Schneider (81.) das Ergebnis auf den Endstand von 0:20.

Der Fokus richtet sich auf die nächste Entwicklungsstufe

Trotz der verständlichen Freude über diesen extrem torreichen Auftakt weiß man beim FSV 63 Luckenwalde das Ergebnis sachlich einzuordnen. Das Schützenfest diente in erster Linie dazu, nach den ersten Einheiten der Vorbereitung wichtige Spielpraxis zu sammeln und die mannschaftliche Geschlossenheit weiter voranzutreiben. Für das Trainerteam um Patrick Weiser lieferte die erste Partie wichtige Erkenntnisse über den aktuellen Fitnesszustand der Akteure.