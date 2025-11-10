Schützenfest zum Abschluss der Hinrunde

Die zweite Mannschaft des FC Oetwil-Geroldswil gewinnt das letzte Pflichtspiel in diesem Jahr zuhause gegen den SC Wipkingen 1 mit sage und schreibe 12:0 und steht mit 27 von 30 möglichen Punkten da.
Zum Ende der Hinrunde wollte das Team von Coach Markus Imhof nochmals zeigen, was in ihm steckt. Nach einer guten Trainingswoche übernahmen die Hausherren dann auch von Anfang an die Spielkontrolle, als die Partie um 11 Uhr im Werd angepfiffen wurde. In der 12. Minute wurde die Partie dann bereits in die richtigen Bahnen gelenkt: Nach einem schönen Angriff über links bediente Jerome Keller in der Mitte Kai Hummer, der die 1:0-Führung erzielte. Die Abwehrkette der Stadtzürcher Gäste stand überraschend hoch, sodass der FCOG häufig mit hohen Bällen in den Rücken der Abwehr gefährlich wurde. So geschehen beim 2:0: Luca Züger fand nach einem langen Ball plötzlich das leere Tor vor sich und schob ein. Gleiches Bild beim 3:0 - langer Ball auf Patric Becker, der liess einen Verteidiger stehen und versenkte das Leder in der nahen Ecke. Mit einer verdienten 3:0-Führung ging das Heimteam in die Pause.
Immer weiter nach vorne
Drei Minuten nach der Pause machte Aimen Zouaoui dann den Deckel drauf: Nachdem ein Wipkinger Verteidiger als letzter Mann den Ball verstolperte, zog er alleine auf das Tor los und liess sich nicht zweimal bitten. Die Hausherren stürmten weiter nach vorne, Luca Züger erzielte nach Vorarbeit von Aimen Zouaoui den fünften Treffer, Marc Betschart erhöhte mit einem herrlichen Solo nach 55 Minuten auf 6:0. Im gleichen Stil ging es weiter: Janic Stähelin erzielte per Kopf nach einer Ecke von Lorenc Zuka sein erstes Saisontor, Kai Hummer markierte seinen zweiten Treffer des Tages, Flavio Tosto legte das 9:0 von Aimen Zouaoui auf und Jerome Keller erzielte in der 80. Minute das Stängeli. Die Gastgeber hatten sich in einen Rausch gespielt, sprühten vor Spielfreude und drückten auf weitere Tore. Der Wille und die Gegenwehr bei den Gästen waren da schon längst nicht mehr vorhanden. Luca Züger erzielte beim 11:0 seinen persönlichen Hattrick, Nico Perez vollendete nach schöner Vorarbeit von Jerome Keller zum 12:0-Endstand.
Sehr gelungene Vorrunde souverän abgeschlossen
Diese Aufzählung der Tore, Torschützen und Vorbereiter soll die spielerische Leistung des „Zwei“ nicht schmälern. Man konnte nochmals zeigen, wie stark man am Ball ist und wie viele gute Kicker man in der Mannschaft hat. So holt der FCOG in der Hinrunde 27 von 30 möglichen Punkten und beendet sie punktgleich mit dem NK Croatia auf Platz 2 (dies aufgrund der höheren Anzahl Strafpunkte). Die Mannschaft der Trainer Markus Imhof und Marco Steinemann hat gezeigt, dass sie enorme Qualitäten hat und definitiv ein heisser Kandidat für den Aufstieg ist. Nun geht es in die wohlverdiente Winterpause, in der die Batterien aufgeladen werden, um im nächsten Jahr dann wieder voll angreifen zu können. Vamos Geri!
