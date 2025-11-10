Schützenfest zum Abschluss der Hinrunde

Die zweite Mannschaft des FC Oetwil-Geroldswil gewinnt das letzte Pflichtspiel in diesem Jahr zuhause gegen den SC Wipkingen 1 mit sage und schreibe 12:0 und steht mit 27 von 30 möglichen Punkten da.

Zum Ende der Hinrunde wollte das Team von Coach Markus Imhof nochmals zeigen, was in ihm steckt. Nach einer guten Trainingswoche übernahmen die Hausherren dann auch von Anfang an die Spielkontrolle, als die Partie um 11 Uhr im Werd angepfiffen wurde. In der 12. Minute wurde die Partie dann bereits in die richtigen Bahnen gelenkt: Nach einem schönen Angriff über links bediente Jerome Keller in der Mitte Kai Hummer, der die 1:0-Führung erzielte. Die Abwehrkette der Stadtzürcher Gäste stand überraschend hoch, sodass der FCOG häufig mit hohen Bällen in den Rücken der Abwehr gefährlich wurde. So geschehen beim 2:0: Luca Züger fand nach einem langen Ball plötzlich das leere Tor vor sich und schob ein. Gleiches Bild beim 3:0 - langer Ball auf Patric Becker, der liess einen Verteidiger stehen und versenkte das Leder in der nahen Ecke. Mit einer verdienten 3:0-Führung ging das Heimteam in die Pause.