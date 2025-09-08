Schützenfest von Thüle und Oythe – Harte Zeiten für die Schlusslichter

Frisia Goldenstedt bleibt auch nach dem siebten Spieltag im Tabellenkeller stecken und kassierte gegen RW Damme die fünfte Saisonniederlage. Die Gäste aus Damme zeigten sich nach ihrem spektakulären 3:5 gegen Hansa Friesoythe gut erholt und nutzten die Defensivschwächen der Hausherren eiskalt aus. Besonders in der zweiten Halbzeit zog Damme das Tempo an und stellte die Weichen auf Sieg. Während Damme sich mit nun zwölf Punkten im oberen Mittelfeld festsetzt aber Richtung Spitzengruppe schielen darf, wird es für Goldenstedt immer ungemütlicher.