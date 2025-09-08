Schützenfest von Thüle und Oythe – Harte Zeiten für die Schlusslichter

Am siebten Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems fielen reichlich Tore, die Favoriten hielten größtenteils Kurs – und im Tabellenkeller wird die Lage zunehmend brenzlig. Während Spitzenreiter Altenoythe spielfrei war, nutzten Thüle, Oythe und Hansa Friesoythe die Gelegenheit, um im Aufstiegsrennen Druck zu machen. Besonders Thüle und Oythe brillierten mit einem Offensivfeuerwerk und Hansa bewies seine Durchschlagskraft. Am anderen Ende der Tabelle dagegen geraten Frisia Goldenstedt, Visbek und Amasya Spor Lohne immer tiefer in die Bredouille.
Holdorf landete einen deutlichen Kantersieg und setzte sich mit zwölf Punkten in der oberen Tabellenhälfte fest. Beide Teams hatten vor der Partie neun Punkte auf dem Konto. Gegen Höltinghausen, das nach dem Coup gegen Osterfeine zuletzt abbaute, zeigte Holdorf eine geschlossene Mannschaftsleistung. Die Gäste aus Höltinghausen fanden zu keinem Zeitpunkt ins Spiel und kassierten somit die vierte Saisonniederlage. Für Holdorf ist es bereits der vierte Saisonsieg – ein starkes Ausrufezeichen.
Ein echtes Offensivfeuerwerk brannte der SV Thüle gegen Visbek ab und untermauerte seine Rolle als Torfabrik der Liga. Mit nun 28 Treffern in sechs Spielen zeigt die Mannschaft erneut, warum sie zu den heißesten Aufstiegskandidaten zählt. Visbek hingegen offenbarte massive Defensivprobleme und kassierte schon die 25. Gegentor dieser Saison. Für Thüle war es ein wichtiger Schritt, um den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten.
Der VfL Oythe feierte beim Aufsteiger Bethen ein wahres Schützenfest und meldete sich eindrucksvoll im Aufstiegsrennen zurück. Besonders die Offensive funktionierte wie aus einem Guss, sodass Bethen defensiv komplett überfordert war. Für den Aufsteiger war es nach einigen Achtungserfolgen ein herber Rückschlag, der die Mannschaft aber nicht weiter verunsichern sollte. Oythe dagegen bleibt mit dreizehn Punkten auf Tuchfühlung zur Spitze.
Frisia Goldenstedt bleibt auch nach dem siebten Spieltag im Tabellenkeller stecken und kassierte gegen RW Damme die fünfte Saisonniederlage. Die Gäste aus Damme zeigten sich nach ihrem spektakulären 3:5 gegen Hansa Friesoythe gut erholt und nutzten die Defensivschwächen der Hausherren eiskalt aus. Besonders in der zweiten Halbzeit zog Damme das Tempo an und stellte die Weichen auf Sieg. Während Damme sich mit nun zwölf Punkten im oberen Mittelfeld festsetzt aber Richtung Spitzengruppe schielen darf, wird es für Goldenstedt immer ungemütlicher.
Hansa Friesoythe musste gegen Aufsteiger Osterfeine härter arbeiten als erwartet und brauchte eine spektakuläre Aufholjagd, um den Heimsieg einzufahren. In einer intensiven Partie drehte Hansa nach 0:2-Rückstand die Begegnung und zeigte einmal mehr seine Heimstärke. Damit bleibt das Team von Trainer Luc-Arsene Diamesso weiter ungeschlagen und sitzt Spitzenreiter Altenoythe mit nur einem Punkt Rückstand im Nacken. Aufsteiger Osterfeine dagegen steckt trotz ordentlicher Leistungen im Tabellenkeller fest.
TuS Lutten setzte seine Heimstärke fort und gewann souverän gegen den noch sieglosen SV Amasya Spor Lohne. Die Gastgeber ließen über weite Strecken nichts anbrennen und trafen jeweils in den entscheidenden Momenten – Armel-Thomas Ashiagbor machte sich dabei mit einem Doppelpack zum Matchwinner. Lohne bleibt damit mit nur einem Punkt Tabellenletzter und hat bereits jetzt einen erheblichen Rückstand auf das rettende Ufer. Lutten hingegen springt auf neun Punkte und etabliert sich im gesicherten Mittelfeld.