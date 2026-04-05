 2026-04-03T19:57:16.526Z

Allgemeines

Schützenfest vom Spitzenreiter, Bismark siegt im Kellerkracher

Landesliga Nord +++ Der Blick auf alle Begegnungen am Osterwochenende

von Kevin Gehring · Gestern, 10:55 Uhr · 0 Leser
– Foto: Steffen Gramm

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LL Sachs-Anhalt Nord
Staßfurt
Gardelegen
Fortuna MD II
Ottersleben

Am Gründonnerstag war in der LOTTO-Landesliga Nord bereits für Unterhaltung gesorgt - unter anderem mit einem Spektakel in der Börde und einem Elfmeter-Showdown in der Altmark. Auch am Karsamstag ging es rund.

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Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
Ummendorfer SV
Ummendorfer SVUmmendorf
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck
5
4
Abpfiff

Der Ummendorfer SV und Union Schönebeck haben sich am Gründonnerstag einen offensiven Schlagabtausch geliefert. In einem Spektakel setzten sich die Hausherren - angeführt von Viererpacker Florian Köhler - mit 5:4 durch.

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
Osterburger FC
Osterburger FCOsterburg
SV 09 Staßfurt
SV 09 StaßfurtStaßfurt
2
2
Abpfiff

Vier Tore, drei davon per Strafstoß: Im Duell zwischen dem Osterburger FC und dem SV 09 Staßfurt wurde am Donnerstagabend vor allem aus elf Metern getroffen. Marius Melms erzielte beide Treffer der Hausherren - einen davon vom Punkt, Robert Lampe verwandelte beide Strafstöße für die Gäste, die durch das Remis vorerst auf Tabellenplatz zwei stehen.

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben
3
1

220 Zuschauer sorgten am Gründonnerstag für eine stattliche Landesliga-Kulisse beim Duell zwischen dem FSV Saxonia Tangermünde und dem Oscherslebener SC. Am Ende behielt der Rote Adler mit 3:1 die Oberhand - weshalb der OSC aufgrund der schlechteren Tordifferenz den zweiten Rang vorerst an Staßfurt abgeben musste.

Sa., 04.04.2026, 14:30 Uhr
SV Irxleben
SV IrxlebenIrxleben
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
1
6
Abpfiff

Nach dem Landespokal-Halbfinale gegen den VfB Germania Halberstadt (1:5) ist der SSV 80 Gardelegen am Sonnabend in den Landesliga-Alltag zurückgekehrt - mit einem klaren Sieg. Beim Schlusslicht SV Irxleben landeten die Westaltmärker am Sonnabend einen 6:1-Erfolg.

Sa., 04.04.2026, 15:00 Uhr
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale
8
0

Mit zuletzt zehn Landesliga-Dreiern in Folge liegt der VfB Ottersleben an der Spitze der Nord-Staffel aktuell klar auf Verbandsliga-Kurs. Diesen hat der Spitzenreiter am Samstag mit einem Kantersieg fortgesetzt. Gegen den SV Stahl Thale landete der Tabellenführer ein 8:0-Schützenfest, bei dem Toptorjäger Anton Fink erneut dreifach traf.

Sa., 04.04.2026, 15:00 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD II
SV 08 Baalberge
SV 08 BaalbergeBaalberge
1
0
Abpfiff

Im Duell der Tabellennachbarn hat der SV Fortuna Magdeburg II am Sonnabend einen wichtigen Heimsieg auf dem Weg zum Klassenerhalt eingefahren. Karl Postrach traf in der 82. Minute zum 1:0-Erfolg über den SV 08 Baalberge. Bei diesem blieb es, weil Max Labbert in der sechsten Minute der Nachspielzeit einen Elfmeter für die Gäste vergab.

Sa., 04.04.2026, 15:00 Uhr
SV Preußen Schönhausen
SV Preußen SchönhausenSchönhausen
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark
1
2

Abstiegskampf pur hieß es am Samstag beim Kellerkracher zwischen dem SV Preußen Schönhausen und dem TuS Schwarz-Weiß Bismark. Diesen hat der Landesliga-Dino aus Bismark nach 0:1-Rückstand noch mit 2:1 gewonnen. Timon Motejat und Philipp Grempler drehten die Partie nach dem Preussen-Führungstreffer durch Matthias Müller. Mit nun 18 Punkten stehen die Schwarz-Weißen über dem Strich, Schönhausen bleib mit 14 Zählern auf dem vorletzten Rang.

Sa., 04.04.2026, 15:15 Uhr
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
2
2
Abpfiff

Mit 19 Punkten daheim hat der SV Arminia Magdeburg den Grundstein für den möglichen Klassenerhalt gelegt. In der Ferne dagegen gelang auch im zehnten Anlauf nicht der erste Sieg. Mit einem 2:2-Unentschieden endete das Gastspiel beim FSV Grün-Weiß Ilsenburg.

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Heute, 14:00 Uhr
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale
14:00live

Zum Nachholer des 16. Spieltags - und zu einem weiteren sehr wichtigen Duell im Abstiegskampf - treffen sich am Montag der TuS Schwarz-Weiß Bismark und der SV Stahl Thale.

Heute, 14:00 Uhr
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
SV Preußen Schönhausen
SV Preußen SchönhausenSchönhausen
14:00

Große Kulisse garantiert! Im Elbe-Derby stehen sich am Ostermontag der FSV Saxonia Tangermünde und der SV Preußen Schönhausen gegenüber. Beide Seiten haben ihre Fans zur Unterstützung aufgerufen.

Heute, 14:00 Uhr
Ummendorfer SV
Ummendorfer SVUmmendorf
Osterburger FC
Osterburger FCOsterburg
14:00live

Nach dem Spektakel von Ummendorf und dem Elfmeter-Showdown von Osterburg am Gründonnertag sind beide Teams am Montag noch einmal im Einsatz. In drei von vier bisherigen Landesliga-Duellen zwischen dem USV und dem OFC fielen mindestens sechs Treffer. Wird es am Feiertag also wieder torreich?