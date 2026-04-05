Schützenfest vom Spitzenreiter, Bismark siegt im Kellerkracher Landesliga Nord +++ Der Blick auf alle Begegnungen am Osterwochenende von Kevin Gehring · Gestern, 10:55 Uhr · 0 Leser

– Foto: Steffen Gramm

Am Gründonnerstag war in der LOTTO-Landesliga Nord bereits für Unterhaltung gesorgt - unter anderem mit einem Spektakel in der Börde und einem Elfmeter-Showdown in der Altmark. Auch am Karsamstag ging es rund.

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Der Ummendorfer SV und Union Schönebeck haben sich am Gründonnerstag einen offensiven Schlagabtausch geliefert. In einem Spektakel setzten sich die Hausherren - angeführt von Viererpacker Florian Köhler - mit 5:4 durch.

Vier Tore, drei davon per Strafstoß: Im Duell zwischen dem Osterburger FC und dem SV 09 Staßfurt wurde am Donnerstagabend vor allem aus elf Metern getroffen. Marius Melms erzielte beide Treffer der Hausherren - einen davon vom Punkt, Robert Lampe verwandelte beide Strafstöße für die Gäste, die durch das Remis vorerst auf Tabellenplatz zwei stehen.

220 Zuschauer sorgten am Gründonnerstag für eine stattliche Landesliga-Kulisse beim Duell zwischen dem FSV Saxonia Tangermünde und dem Oscherslebener SC. Am Ende behielt der Rote Adler mit 3:1 die Oberhand - weshalb der OSC aufgrund der schlechteren Tordifferenz den zweiten Rang vorerst an Staßfurt abgeben musste.

Nach dem Landespokal-Halbfinale gegen den VfB Germania Halberstadt (1:5) ist der SSV 80 Gardelegen am Sonnabend in den Landesliga-Alltag zurückgekehrt - mit einem klaren Sieg. Beim Schlusslicht SV Irxleben landeten die Westaltmärker am Sonnabend einen 6:1-Erfolg.

Mit zuletzt zehn Landesliga-Dreiern in Folge liegt der VfB Ottersleben an der Spitze der Nord-Staffel aktuell klar auf Verbandsliga-Kurs. Diesen hat der Spitzenreiter am Samstag mit einem Kantersieg fortgesetzt. Gegen den SV Stahl Thale landete der Tabellenführer ein 8:0-Schützenfest, bei dem Toptorjäger Anton Fink erneut dreifach traf.

Im Duell der Tabellennachbarn hat der SV Fortuna Magdeburg II am Sonnabend einen wichtigen Heimsieg auf dem Weg zum Klassenerhalt eingefahren. Karl Postrach traf in der 82. Minute zum 1:0-Erfolg über den SV 08 Baalberge. Bei diesem blieb es, weil Max Labbert in der sechsten Minute der Nachspielzeit einen Elfmeter für die Gäste vergab.

Abstiegskampf pur hieß es am Samstag beim Kellerkracher zwischen dem SV Preußen Schönhausen und dem TuS Schwarz-Weiß Bismark. Diesen hat der Landesliga-Dino aus Bismark nach 0:1-Rückstand noch mit 2:1 gewonnen. Timon Motejat und Philipp Grempler drehten die Partie nach dem Preussen-Führungstreffer durch Matthias Müller. Mit nun 18 Punkten stehen die Schwarz-Weißen über dem Strich, Schönhausen bleib mit 14 Zählern auf dem vorletzten Rang.

Mit 19 Punkten daheim hat der SV Arminia Magdeburg den Grundstein für den möglichen Klassenerhalt gelegt. In der Ferne dagegen gelang auch im zehnten Anlauf nicht der erste Sieg. Mit einem 2:2-Unentschieden endete das Gastspiel beim FSV Grün-Weiß Ilsenburg. Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern!

Zum Nachholer des 16. Spieltags - und zu einem weiteren sehr wichtigen Duell im Abstiegskampf - treffen sich am Montag der TuS Schwarz-Weiß Bismark und der SV Stahl Thale.

Heute, 14:00 Uhr FSV Saxonia Tangermünde Tangermünde SV Preußen Schönhausen Schönhausen 14:00 PUSH