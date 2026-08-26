Schützenfest sorgt für Kreisliga-A-Spieltag am Donnerstag

Aufgepasst: Durch das Neusser Schützenfest finden fast alle Spiele der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss schon am Donnerstag statt. Habt deshalb die Ansetzungen des 3. Spieltags im Blick - wir wünschen nach den Partien einen guten Durst! Die FuPa-Updates gibt es natürlich trotzdem.
4. Spieltag
Do., 03.09.26 19:30 Uhr SSV Delrath - SVG Neuss-Weissenberg II
Do., 03.09.26 20:00 Uhr SV Glehn - SG Orken-Noithausen
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr SpVg Gustorf/Gindorf - SV Bedburdyck/Gierath
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr FSV Vatan Neuss - TuS Reuschenberg
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr Sportfreunde Vorst - SG Grimlinghausen / Norf
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr VfR Büttgen - SC Kapellen-Erft II
So., 06.09.26 14:30 Uhr FC SF Delhoven - DJK Germania Hoisten
So., 06.09.26 15:00 Uhr FC Straberg - SV Rosellen
5. Spieltag
Do., 10.09.26 20:00 Uhr SV Bedburdyck/Gierath - Sportfreunde Vorst
Do., 10.09.26 20:00 Uhr SV Glehn - FC Straberg
Fr., 11.09.26 19:30 Uhr TuS Reuschenberg - SpVg Gustorf/Gindorf
So., 13.09.26 13:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - VfR Büttgen
So., 13.09.26 13:00 Uhr DJK Germania Hoisten - FSV Vatan Neuss
So., 13.09.26 15:00 Uhr SV Rosellen - FC SF Delhoven
So., 13.09.26 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - SC Kapellen-Erft II
So., 13.09.26 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - SSV Delrath
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