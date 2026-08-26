 2026-08-25T09:27:31.124Z

Allgemeines

Schützenfest sorgt für Kreisliga-A-Spieltag am Donnerstag

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Durch das Neusser Schützenfest finden die meisten Spiele schon am Donnerstag statt.

von André Nückel · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser
Spieltag am Donnerstag!
Spieltag am Donnerstag! – Foto: Andre Peters

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Kreisliga A GV/NE
Delhoven
SG Grimlinghausen / Norf
SG Orken
Weissenberg II

Aufgepasst: Durch das Neusser Schützenfest finden fast alle Spiele der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss schon am Donnerstag statt. Habt deshalb die Ansetzungen des 3. Spieltags im Blick - wir wünschen nach den Partien einen guten Durst! Die FuPa-Updates gibt es natürlich trotzdem.

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>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

Morgen, 19:30 Uhr
TuS Reuschenberg
TuS ReuschenbergReuschenberg
FC SF Delhoven
FC SF DelhovenDelhoven
19:30live
Spieltext Reuschenberg - Delhoven

Morgen, 19:30 Uhr
SG Grimlinghausen / Norf
SG Grimlinghausen / NorfSG Grimlinghausen / Norf
SpVg Gustorf/Gindorf
SpVg Gustorf/GindorfSpVg Gustorf
19:30live
Spieltext SG Grimlinghaus... - SpVg Gustorf

Morgen, 19:30 Uhr
DJK Germania Hoisten
DJK Germania HoistenDJK Hoisten
FC Straberg
FC StrabergFC Straberg
19:30live
Spieltext DJK Hoisten - FC Straberg

Morgen, 20:00 Uhr
SV Bedburdyck/Gierath
SV Bedburdyck/GierathBedburdyck
FSV Vatan Neuss
FSV Vatan NeussFSV Vatan
20:00
Spieltext Bedburdyck - FSV Vatan

Morgen, 20:00 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg II
Sportfreunde Vorst
Sportfreunde VorstSF Vorst
20:00
Spieltext Weissenberg II - SF Vorst

Morgen, 20:00 Uhr
SV Rosellen
SV RosellenSV Rosellen
SV Glehn
SV GlehnSV Glehn
20:00live
Spieltext SV Rosellen - SV Glehn

Fr., 28.08.2026, 20:00 Uhr
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen II
SSV Delrath
SSV DelrathSSV Delrath
20:00
Spieltext SC Kapellen II - SSV Delrath

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr
VfR Büttgen
VfR BüttgenVfR Büttgen
SG Orken-Noithausen
SG Orken-NoithausenSG Orken
15:00
Spieltext VfR Büttgen - SG Orken

Das sind die nächsten Spieltage

4. Spieltag
Do., 03.09.26 19:30 Uhr SSV Delrath - SVG Neuss-Weissenberg II
Do., 03.09.26 20:00 Uhr SV Glehn - SG Orken-Noithausen
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr SpVg Gustorf/Gindorf - SV Bedburdyck/Gierath
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr FSV Vatan Neuss - TuS Reuschenberg
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr Sportfreunde Vorst - SG Grimlinghausen / Norf
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr VfR Büttgen - SC Kapellen-Erft II
So., 06.09.26 14:30 Uhr FC SF Delhoven - DJK Germania Hoisten
So., 06.09.26 15:00 Uhr FC Straberg - SV Rosellen

5. Spieltag
Do., 10.09.26 20:00 Uhr SV Bedburdyck/Gierath - Sportfreunde Vorst
Do., 10.09.26 20:00 Uhr SV Glehn - FC Straberg
Fr., 11.09.26 19:30 Uhr TuS Reuschenberg - SpVg Gustorf/Gindorf
So., 13.09.26 13:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - VfR Büttgen
So., 13.09.26 13:00 Uhr DJK Germania Hoisten - FSV Vatan Neuss
So., 13.09.26 15:00 Uhr SV Rosellen - FC SF Delhoven
So., 13.09.26 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - SC Kapellen-Erft II
So., 13.09.26 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - SSV Delrath

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

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