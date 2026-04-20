🔴⚪ Schützenfest in Weilheim! 🔴⚪

Unsere Zweite lässt nichts anbrennen und fegt den TSV Jesingen II mit 8:0 vom Platz! 💥

Von Beginn an dominant:

⚽ Salzer eröffnet per Elfmeter (6.)

⚽ Eigentor bringt das 2:0 (21.)

⚽ Salzer legt direkt nach (24.)

⚽ Ulucay erhöht vom Punkt (28.)