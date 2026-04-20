 2026-04-20T12:45:22.080Z

Spielbericht

🔴⚪ Schützenfest in Weilheim! 🔴⚪

von Gianni Mantineo · Heute, 17:51 Uhr · 0 Leser

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Kreisliga B6
TSV Jesingen II
Weilheim/T. II
Gestern, 13:00 Uhr
TSV Weilheim/Teck
TSV Weilheim/TeckWeilheim/T. II
TSV Jesingen
TSV JesingenTSV Jesingen II
8
0

Unsere Zweite lässt nichts anbrennen und fegt den TSV Jesingen II mit 8:0 vom Platz! 💥

Von Beginn an dominant:
⚽ Salzer eröffnet per Elfmeter (6.)
⚽ Eigentor bringt das 2:0 (21.)
⚽ Salzer legt direkt nach (24.)
⚽ Ulucay erhöht vom Punkt (28.)

Nach der Pause weiter Vollgas:
⚽ Muratovic mit dem 5:0 (51.)
⚽ Giss krönt sich in der Nachspielzeit mit einem lupenreinen Hattrick (90.+) 🔥🔥🔥

Mit diesem Kantersieg fehlen nur noch 4 Punkte zur Meisterschaft! 🏆

🤕 Bittere Nachricht: Doppeltorschütze Tobias Salzer hat sich einen Schlüsselbeinbruch zugezogen und wird operiert. Wir wünschen dir eine schnelle und gute Genesung, Tobi! 💪

#tsvweilheim #junggemeinsamjetzt #letsgo #dnaweilheim