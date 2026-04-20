🔴⚪ Schützenfest in Weilheim! 🔴⚪

Unsere Zweite lässt nichts anbrennen und fegt den TSV Jesingen II mit 8:0 vom Platz! 💥
Von Beginn an dominant:
⚽ Salzer eröffnet per Elfmeter (6.)
⚽ Eigentor bringt das 2:0 (21.)
⚽ Salzer legt direkt nach (24.)
⚽ Ulucay erhöht vom Punkt (28.)
Nach der Pause weiter Vollgas:
⚽ Muratovic mit dem 5:0 (51.)
⚽ Giss krönt sich in der Nachspielzeit mit einem lupenreinen Hattrick (90.+) 🔥🔥🔥
Mit diesem Kantersieg fehlen nur noch 4 Punkte zur Meisterschaft! 🏆
🤕 Bittere Nachricht: Doppeltorschütze Tobias Salzer hat sich einen Schlüsselbeinbruch zugezogen und wird operiert. Wir wünschen dir eine schnelle und gute Genesung, Tobi! 💪
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