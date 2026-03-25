Schützenfest in Vierkirchen: SC dominiert gegen Altomünster

Der SC Vierkirchen hat am Wochenende in der heimischen Arena einen deutlichen 5:1-Erfolg gegen den TSV Altomünster gefeiert. Von Beginn an dominierten die Gastgeber das Geschehen und setzten die Defensive der Gäste unter Druck.

Den Torreigen eröffnete Patrick Singer (25.), bevor Michael Schwindl (33.) auf 2:0 erhöhte. Nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer durch Florian Mederer (37.) blieb der SC souverän und fand schnell zurück in die Spur.

Nach der Pause stellte Michael Thieme (55.) auf 3:1, ehe Fabian Mataj (62.) und erneut Michael Schwindl (78.) den Endstand von 5:1 sicherstellten. Die Gäste aus Altomünster mussten ab der 27. Minute in Unterzahl agieren, nachdem Robert Mederer die Rote Karte gesehen hatte.