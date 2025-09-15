Am 7. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems bestätigten die Favoriten ihre Vormachtstellung, während es im Tabellenkeller weiter düster aussieht. Spitzenreiter VfL Stenum bleibt nach dem klaren Erfolg gegen Rastede mit makelloser Bilanz vorneweg, Verfolger Wildeshausen hielt mit einem souveränen Sieg in Abbehausen Anschluss. Großenkneten, Tur Abdin und Frisia Wilhelmshaven mischen weiter im oberen Feld mit, während Aufsteiger Nordenham mit einem Kantersieg in Wardenburg ein dickes Ausrufezeichen setzte. Am Tabellenende rutscht Wiefelstede nach der nächsten Niederlage immer tiefer in die Krise – noch immer ohne Punkt und fast ohne Tor.

Tur Abdin bleibt in Schlagdistanz zur Spitze und gewann verdient mit 4:2 beim FC Hude. Vor allem die individuelle Klasse in der Offensive war ausschlaggebend für den Erfolg. Hude kam zwar zweimal heran, doch am Ende fehlte die defensive Stabilität. Für die Delmenhorster bedeutet der Sieg Platz vier, während Hude weiterhin nur knapp über dem Strich rangiert.

Nordenham setzte ein echtes Ausrufezeichen und überrollte den VfR Wardenburg mit einem deutlichen 7:1. Der Aufsteiger glänzte mit einer furiosen Offensivleistung und hat nun schon 21 Saisontore auf dem Konto. Mit 13 Punkten aus sieben Spielen gehört der 1. FC klar zu den positiven Überraschungen. Wardenburg dagegen kassierte die dritte Pleite in Serie und hängt unten drin.

Wildeshausen zeigte beim Vorletzten eine konzentrierte Leistung und bleibt weiterhin in Schlagdistanz zu Stenum. Besonders in der Offensive ließ der Absteiger nichts anbrennen und schraubte sein Torverhältnis auf beeindruckende 19:3. Abbehausen hingegen steckt tief im Tabellenkeller fest und wartet weiter auf den ersten Saisonsieg. Für den TSV geht es in dieser Form nur um den Klassenerhalt.

Frisia Wilhelmshaven behauptete seine starke Frühform und siegte knapp, aber verdient gegen Aufsteiger TV Jahn Delmenhorst. Mit 14 Punkten aus sieben Spielen mischt das Team weiter in der Spitzengruppe mit. TV Jahn zeigte zwar Moral, steht aber nach nur einem Sieg in der Saison im Tabellenkeller. Gerade die Defensive muss sich stabilisieren, will man nicht früh den Anschluss verlieren.

Ein echtes Schützenfest erlebten die Zuschauer in Oldenburg: GVO fegte den TuS Obenstrohe mit 10:1 vom Platz. Vor allem die Offensive der Gastgeber war nicht zu bremsen und erzielte fast im Minutentakt Treffer. Mit 22 Toren nach sechs Spielen gehört GVO nun zu den torgefährlichsten Teams der Liga. Für Obenstrohe war es ein rabenschwarzer Tag, der die Abstiegssorgen verschärft.

Der Spitzenreiter aus Stenum bleibt auch am 7. Spieltag unantastbar und fährt den siebten Sieg im siebten Spiel ein. Gegen den FC Rastede dominierten die Hausherren vor allem in der zweiten Halbzeit und stellten einmal mehr ihre Offensivpower unter Beweis. Mit nun 28:4 Toren ist der VfL die klare Nummer eins der Liga. Rastede hingegen steht mit neun Punkten im Niemandsland der Tabelle.

Im Kellerduell konnte der Heidmühler FC einen wichtigen Auswärtssieg einfahren. Gegen chancenlose Wiefelsteder reichten zwei Treffer, um den Abstand zur Abstiegszone leicht zu vergrößern. Für Aufsteiger SVE Wiefelstede dagegen wird die Situation immer bedrohlicher: Sieben Spiele, null Punkte, nur ein Tor – das ist zu wenig. Heidmühle verschafft sich Luft, bleibt aber weiter im unteren Tabellendrittel.