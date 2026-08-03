Schützenfest in Linnich: Wegberg-Beeck gewinnt zum 15. Mal den Rurdorfer Sommercup

Ein torreiches Spiel und der 15. Sommercup-Titel für Wegberg-Beeck: Der Mittelrheinligist (in Rot) gewann die 41. Auflage. – Foto: Michael Schnieders

Titelverteidiger FC Wegberg-Beeck wird seiner Favoritenrolle gerecht und gewinnt den 41. Rurdorfer Sommercup. Ein torreiches Finale gegen den 1. FC Düren endet 5:3. Allerdings wurde es in der Schlussphase noch einmal spannend.

Es war ausgerechnet ein Ex-Beecker, der im Halbfinale in der 84. Minute beinahe die Titelambitionen des FC Wegberg-Beeck zunichtemachte, als er nach einer Ecke zum späten 3:2 für Germania Lich-Steinstraß traf. Marc Kleefisch, der erst vor kurzem zum Landesligisten gewechselt war, hatte zuvor fast sieben Jahre für den Mittelrheinligisten gespielt. Tim Beckers setzte allerdings der Zitterpartie ein Ende und rettete Wegberg-Beeck mit dem 3:3 in der fünften Minute der Nachspielzeit ins Elfmeterschießen. Wegberg-Beeck gewann dort mit 7:6 und zog erneut ins Finale des Rurdorfer Sommercups ein.

Der Dauersieger setzt sich durch

Und wenn es eine feste Konstante im Linnicher Rurtalstadtion gibt, dann dass Beeck die Finalspiele beim Sommercup für sich entscheidet. 14 Mal konnte der Titelverteidiger vor der 41. Ausgabe des Sommercups schon den Titel einfahren. Nur in der Saison 2007 musste sich der Mittelrheinligist gegen Borussia Freialdenhoven einmalig in einem Endspiel des Sommercups geschlagen geben. Am Sonntag stand das 16. Finalspiel für die Beecker gegen den gleichklassigen 1. FC Düren an. Ein anspruchsvoller Test rund vier Wochen vor dem Saisonstart.

Für Düren war es der erste Finaleinzug beim Sommercup und gleich nach neun Minuten setzten sie ein Zeichen, als Tomoki Kitagawa per Kopf zum 1:0 traf. Lange brauchte Wegberg-Beeck allerdings nicht für eine Antwort. Drei Minuten später wurde Timo Agaltsev im Sechzehner zu Fall gebracht. Der 20-jährige Elias Khadraoui verwandelte den Elfmeter und erzielte den Ausgleich.

Yilmaz trifft per Kopf

Danach beruhigte sich die Partie zunächst für rund zehn Minuten, bevor es dann auf einmal ganz schnell ging: Niklas Kampa fand den alleinstehenden Mehmet Yilmaz per Flanke. Der musste nur noch zur 2:1-Führung für Beeck einnicken. Keine 120 Sekunden später schickte Argjend Pacolli Lukas Stradza auf Reisen. Energisch setzte er sich auf der linken Außenbahn durch und fand Nico Czichi, der den Ball zum 3:1 im Tor unterbrachte.

Nach Spielerwechseln auf beiden Seiten kam Wegberg-Beeck deutlich besser in die zweite Hälfte der Partie. Mehmet Yilmaz lief in der 52. Minute auf den Dürener Kasten zu. Torwart Jonas Rifisch kam nicht rechtzeitig raus und stieß mit Yilmaz zusammen. Timo Agaltsev war der glückliche Gewinner dieses Zweikampfs und konnte den Ball ins leere Tor schieben: 4:1 für Wegberg-Beeck. Doch es sollte noch mal spannend werden im Rurtalstadion.

Düren blieb im Spiel und konnte in der 71. Minute durch den 18-jährigen Aaron Alexander Paul Vaitsaras auf 2:4 verkürzen. In der Schlussphase wurde es dann noch einmal richtig spannend: Hiroto Murakami überlupfte den Beecker Keeper und erzielte den Anschlusstreffer. Dieser weckte noch einmal Hoffnung beim 1. FC Düren, der nochmal alles nach vorne warf, dafür aber auch direkt die Quittung bekam. Nur 60 Sekunden nach dem Anschlusstreffer konnte der eingewechselte Neuzugang Tim Beckers ein Zuspiel des ebenfalls zuvor eingewechselten Neu-Beeckers Salim Chekrouni zum 5:3 für Beeck vollenden. Jubel auf Seiten der Beecker, die zum 15. Mal den Rurdorfer Sommercup gewinnen.

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