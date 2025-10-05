 2025-10-02T08:44:29.515Z

Ligabericht
Symbolbild. © VRM
Schützenfest in Hommertshausen

Teaser KLB BIEDENKOPF: +++ Die SG Holzhausen/Hommertshausen feiert in der Fußball-Kreisliga B Biedenkopf ein Schützenfest im Nachbarschaftsduell. Der SSV Bottenhorn bleibt am Gladenbacehr SC oben dran +++

Marburg-Biedenkopf. Der SSV Bottenhorn bleibt in der Fußball-Kreisliga B Biedenkopf an Tabellenführer Gladenbacher SC II dran. Der GSC hat Türk Gücü Breidenbach II 6:0 geschlagen und hat zwei Spiele weniger als Bottenhorn absolviert. Die Bottenhorner haben nach der Niederlage gegen Hartenrod II am Sonntag bei der SG Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen II 4:2 gewonnen. Die SG Dautphetal hat beim SSV Allna-/Ohetal nach 0:2-Rückstand noch ein 2:2 gerettet. Den „Vogel abgeschossen“ hat die SG Holzhausen/Hommertshausen, die den FSV Buchenau II im Derby mit 9:0 zerlegt hat. Ausgefallen ist das Duell des SV Hartenrod II mit der SG Versbachtal II.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

