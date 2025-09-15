Schützenfest in Gundremmingen

Trotz leichter Startschwierigkeiten konnte die SGBM 1 einen ungefährdeten 7:1-Sieg bei der SpVgg Gundremmingen feiern. Besonders erfreulich war dabei das Debüt von Nachwuchsspieler Marco Hospodarsch.

Zu Beginn tat sich die SGBM schwer und die Hausherren konnten noch dagegenhalten. Nach Toren von Christian Winkler (10. Minute) und Alexander Nusser (13.) konnte man aber die Spielkontrolle übernehmen und mit teils schönen Spielzügen sich etliche Torgelegenheiten erspielen. Nach davon einige vergeben wurden konnte erneut Christian Winkler nach schöner Seitenverlagerung und Zuspiel von Benjamin Übelhör auf 0:3 zu stellen (43.). Damit ging es in die Halbzeitpause.