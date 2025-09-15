Schützenfest in Gundremmingen

Trotz leichter Startschwierigkeiten konnte die SGBM 1 einen ungefährdeten 7:1-Sieg bei der SpVgg Gundremmingen feiern. Besonders erfreulich war dabei das Debüt von Nachwuchsspieler Marco Hospodarsch.
Zu Beginn tat sich die SGBM schwer und die Hausherren konnten noch dagegenhalten. Nach Toren von Christian Winkler (10. Minute) und Alexander Nusser (13.) konnte man aber die Spielkontrolle übernehmen und mit teils schönen Spielzügen sich etliche Torgelegenheiten erspielen. Nach davon einige vergeben wurden konnte erneut Christian Winkler nach schöner Seitenverlagerung und Zuspiel von Benjamin Übelhör auf 0:3 zu stellen (43.). Damit ging es in die Halbzeitpause.
Nach dem Seitenwechsel war kaum das Anspiel ausgeführt, als Alexander Nusser einen Fehler des Heimteams nutzte und auf 0:4 stellte. Auch im dritten Punktspiel gelang es der SGBM nicht die Null hinten zu halten und der Gastgeber konnte durch Maximilian Kohnle auf 1:4 verkürzen (53.). Doch quasi im Gegenzug konnte Kai Killgus nach einigen vergebenen Chancen im Spiel sein Tor erzielen (1:5. 54.). Alexander Nusser mit seinem dritten Treffer an diesem Tag konnte das halbe Dutzend voll machen (1:6, 61.). Beim Schlusspunkt bewies David Bendele Köpfchen und erzielte in Kooperation der Joker nach Hereingabe von Manuel Schulz den 1:7-Endstand. (UEB)