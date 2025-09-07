Schützenfest in Bernstadt...

Die Reserve legt los wie die Feuerwehr und führt durch Ziegler, E. und einen Doppelschlag von Kußmaul bereits nach 15 Minuten mit 3-0. Nach einer unnötigen Nachlässigkeit kommt Thalfingen zum 3-1 (17.). Doch das war nur ein kurzes Aufbäumen der Gäste, denn Benz (21. & 22.) erneut Kußmaul (35.) mit seinem dritten Treffer und Ziegler, L. (42.) bauen die Führung zur Pause bereits auf 7-1 aus. In der zweiten Halbzeit ist es weiterhin die einseitige Angelegenheit. Ziegler, E. (54. & 81.), der auch die drei Treffer vollmacht, und zwischendurch Fuchs (69.) erzielen die Tore in Halbzeit zwei zum hochverdienten 10-1 Sieg für den TSV.