Der Spitzenreiter lässt nicht nach und siegt weiter. Am Ende steht das Ergebnis vom Hinspiel, in dem Voxtrup ebenfalls mit 2:0 siegte. VfR-Trainer Alexander Heinz zeigt sich nach der Partie stolz, da die Vorzeichen im Vornherein alles andere als gut standen. Aufgrund vieler Verletzungen und krankheitsbedingter Ausfälle, musste Heinz auf drei Spieler der zweiten Mannschaft zurückgreifen. Um so glücklicher ist der Trainer, wie seine Mannschaft mit den Umständen umging. „Ich muss den Jungs ein großes Kompliment aussprechen, die den Widrigkeiten getrotzt haben und das Spielgeschehen, gerade in der ersten Halbzeit sehr gut kontrolliert haben“, resümiert Heinz. Voxtrup ging in der 16. Spielminute per Standard durch Tim Riechmaier in Führung, überstand in der zweiten Halbzeit die Druckphase Glandorfs und erzielten dann kurz vor Schluss den verdienten Treffer zum 2:0.