Schützenfest im Wetzlarer Kreisduell der Kreisoberliga West

Wetzlar. Mit zwei letztlich ungefährdeten Auswärtserfolgen ist der sechste Spieltag in der Fußball-Kreisoberliga West eröffnet worden. Zu einem Torefestival entwickelte sich dabei das Wetzlarer Kreisduell beim SC Münchholzhausen/Dutenhofen, das der FC Burgsolms am Ende - auch dank des viermal erfolgreichen Roder Adamski mit 7:3 für sich entschied. Nicht ganz so rasant ging es derweil beim 3:0-Sieg des SSV Sechshelden beim FSV Braunfels zu, der damit vorerst die Tabellenführung eroberte.