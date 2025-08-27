Schützenfest im Niederrheinpokal: RWE bereit für Aachen und RWO

Das Pokalwunder ist ausgeblieben, stattdessen hat sich Rot-Weiss Essen in Torlaune gezeigt und den Bezirksligisten SV Solingen mit 10:0 (4:0) geschlagen. Jetzt folgen Duelle gegen Alemannia Aachen und Rot-Weiß Oberhausen.

Die SpVg Schonnebeck (10:1 in Grefrath) und Ratingen 04/19 (16:0 bei Sterkrade 72) veranstalteten ebenfalls Schützenfeste im Niederrheinpokal, nun folgte RWE standesgemäß gegen den krassen Außenseiter aus Solingen, der vor allem Schwierigkeiten mit Kesley Owusu hatte (89.). Der ehemalige Schalker traf gleich dreimal und war beim Kantersieg der erfolgreichste Torschütze der Hausherren.

Essen trifft in der 2. Runde am 9. oder 10. September auf den Erzrivalen Rot-Weiß Oberhausen, der dann Heimrecht hat. Zuvor gibt es noch einen Schlager in der 3. Liga: Essen empfängt am Sonntagabend Alemannia Aachen zum Westschlager - und auch als Favorit: Die Aachener stehen mit einem Punkt aus drei Partien auf dem vorletzten Platz, RWE belegt Rang vier.

Rot-Weiss Essen – SV Solingen 08/10 10:0

Rot-Weiss Essen: Felix Wienand, Ekin Celebi, Michael Kostka (86. Kaito Mizuta), Franci Bouebari, Torben Müsel (73. Ahmet Arslan), Nils Kaiser, Klaus Gjasula, Luca Bazzoli (46. Michael Schultz), Kelsey Owusu, Marvin Obuz (46. Dominik Martinovic), Jaka Cuber Potocnik (57. Marek Janssen) - Trainer: Uwe Koschinat

SV Solingen 08/10: Robin Wachholder (62. Tayfun Altin), Jonas Möller (68. Cihan Demirtas), Ben Marcel Jelitte, Malik Amoussou-Tchibara, Hasan Kaan Hayta, Robin Raaphael Heist (58. Hidi Kadessy), Akin Müjde (67. Marvin Stahlhaus), David Kuju (46. Emre Mujde), Max Niklas Zäh, Alexander Hotea-Mironescu - Trainer: Rosario Tilaro - Trainer: Erdim Soysal

Schiedsrichter: Solomon Anderson

Tore: 1:0 Torben Müsel (11.), 2:0 Marvin Obuz (28.), 3:0 Kelsey Owusu (33.), 4:0 Kelsey Owusu (47.), 5:0 Jaka Cuber Potocnik (49.), 6:0 Dominik Martinovic (56.), 7:0 Dominik Martinovic (59. Foulelfmeter), 8:0 Marek Janssen (72.), 9:0 Ekin Celebi (84.), 10:0 Kelsey Owusu (89.)